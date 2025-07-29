Білорусь пришвидшує виробництво мікросхем для російської армії, – розвідка

Білоруський уряд пришвидшує запуск виробництв, пов'язаних із безпілотниками, електронікою подвійного призначення та прицільною технікою, оскільки Росія шукає альтернативні джерела компонентів – зокрема для дронів і ракетного озброєння – на тлі західних санкцій та логістичних бар'єрів.

Про це йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

Як зазначається, проєкти з військовим потенціалом стали пріоритетними в інноваційній стратегії Білорусі, яка раніше фокусувалася на цивільних галузях – від агротехніки до фармацевтики.

"Попри те, що реалізація багатьох цивільних інновацій – нові трактори, ліки чи продукти харчування – розписана на роки вперед, інвестиції у ВПК дедалі більше мають характер надстрокових. Більшість пов'язаних із армією об'єктів мають бути збудовані та введені в експлуатацію в межах року-півтора", – розповіли в розвідці.

Серед прикладів там навели завод із виробництва композитних елементів для БпЛА. Проєкт заморозили ще в 2020 році, однак відновили після початку розв'язаної Росією повнмасштабної війни проти України. До кінця 2024 року підприємство було збудоване й оснащене, а вже в лютому 2025 року – запущене. У березні воно вийшло на повну потужність.

Аналогічна динаміка на "Зеніт-БелОМО", де розгортається виробництво прицільних та автокомпонентів, орієнтованих на внутрішній ринок і партнерів із країн СНД. Запуск ліній заплановано на серпень, а до кінця року завод має працювати на повну.

Так само на підприємстві "Інтеграл" триває розширення виробничих потужностей для випуску електроніки подвійного призначення. Йдеться, зокрема, про мікросхеми, які Росія може використовувати для систем наведення в ракетах Х-101. Новий цех мають ввести в експлуатацію в грудні, а у 2026 році – довести до номінального рівня виробництва.

Раніше повідомлялося, що Білорусь обговорює можливість залучення додаткового фінансування від Росії.

До того стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко не може втримати поступову деградацію економіки країни. У спробі стримати інфляцію білоруська влада вкотре вдається до адміністративного регулювання цін, водночас прискорюючи емісію готівкових коштів – один із ключових інфляційних чинників.