У Росії після хакерських атак припинили працювати сервіси "Пошти Росії". У компанії це заперечують

У Росії перестали працювати сервіси "Пошти Росії" – не відкривається ні сайт, ні мобільний додаток. За годину надійшло понад 300 звернень. Причини збою невідомі.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані Downdetector.

При цьому в пресслужбі "Пошти Росії" проблеми заперечують, стверджуючи, що всі її ресурси функціонують у штатному режимі.

Раніше стало відомо, що дві найбільші аптечні мережі холдингу "Неофарм" – "Столичка" (має близько 1 000 точок у 80 містах у центральних і північно-західних регіонах РФ) та "Неофарм" (110 аптек у Москві, Підмосковʼї та Петербурзі) – оголосили про зупинку роботи через масштабний збій ІТ‑систем.

Напередодні хакерське угрупування Silent Crow заявило про "повне знищення" внутрішньої ІТ‑інфраструктури російської групи "Аерофлот". Згодом у Генпрокуратурі РФ визнали, що причиною збою в роботі "Аерофлоту" стала саме хакерська атака і порушили кримінальну справу.

За оцінками російських експертів, для відновлення після наслідків кібератаки "Аерофлоту" знадобиться рік, а збитки можуть сягнути $50 млн.