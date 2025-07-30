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У Киргизстані ввели повну державну монополію над інтернетом

У Киргизстані ввели повну державну монополію над інтернетом

Киргизстан запроваджує річну державну монополію на міжнародний інтернет-трафік та забороняє доступ до сайтів із порнографічним контентом.

Про це свідчить указ президента Киргизстану Садіра Жапарова.

"Ввести з 15 серпня 2025 року по 14 серпня 2026 року апробаційний режим щодо встановлення на території Киргизької Республіки тимчасової 100% державної монополії на поставку та надання міжнародного інтернет-трафіку", – сказано в документі.

Окрім того, на час цього періоду компанія "ЕлКат" отримає ексклюзивне право на забезпечення міжнародного інтернет-трафіку на території Киргизстану. Оператори зв'язку республіки мають подати компанії чинні контракти на придбання міжнародного інтернет-трафіку для формування умов співробітництва. Також їй передадуть 100% акцій компанії "Акнет", що забезпечує інтернетом більшість вищих навчальних закладів Киргизстану.

Як сказано в указі, такі заходи вживаються з метою організації ефективного управління, а також створення умов для подальшого вдосконалення цифрової трансформації з урахуванням постійних технологічних змін.

Раніше повідомлялося, що російські регіони охопила нова хвиля відключень інтернету. При цьому обмеження вводяться "на невизначений час".

До того стало відомо, що в Росії можуть обмежити використання месенджерів, розроблених у тих країнах, які російський уряд вважає "недружніми".

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інтернет (1384) Киргизстан (23) соціальні мережі (773)


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