Європейські країни збираються позичити мільярди євро для переозброєння України, – Politico

Головні союзники України в Європі збираються звернутися до Європейського Союзу з проханням про десятки мільярдів євро кредитів для спільної закупівлі зброї для України, а також для посилення власної обороноздатності.

Про це пише Politico.

Схема кредитування була запропонована Європейською Комісією в березні в рамках ширшої програми ReArm Europe та спрямована на стимулювання європейської оборонної промисловості та зменшення багаторічної військової залежності блоку від США.

Як повідомляється, Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Естонія, Іспанія, Фінляндія, Угорщина та Литва офіційно висловили зацікавленість у запиті на кредити, повідомив речник ЄС з питань оборони Томас Реньє.

Спільно купуючи зброю за цією схемою, країни можуть забезпечити нижчу ціну, ніж вони отримали б, діючи самостійно, а потім поставляючи озброєння Україні.

Франція також, ймовірно, подасть заявку на кредити, тоді як Німеччина, Швеція та Нідерланди, як очікується, відмовляться, повідомляють джерела, знайомі з планами цих урядів.

Країни також вивчають можливість безпосередньої купівлі зброї в українських компаній, що заохочується в рамках програми SAFE.

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс повідомив, що щонайменше 20 країн подадуть запити на кредити обсягом до 100 млрд євро. Хоча остаточна сума стане відома згодом, у Брюсселі дають зрозуміти, що заявки не будуть відхилені навіть після кінцевого терміну.

Програма SAFE передбачає повернення кредитів протягом 45 років і можливість авансової виплати до 15%. Кошти залучаються на рівні Євросоюзу через випуск боргових зобов'язань під найвищий кредитний рейтинг – AAA. SAFE також заохочує закупівлю зброї безпосередньо в українських компаній.

Намагаючись залучити цих союзників України до цієї схеми, Кубілюс та комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс закликали країни ЄС використовувати SAFE для купівлі зброї для України.

"Ми наполегливо запрошуємо вас розглянути, як залучити Україну до ваших планів. Закупівлі для України, разом з Україною, в Україні, можуть змінити нашу колективну безпеку", – було сказано в листі до країн-членів ЄСна початку цього місяця.

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу 27 травня ухвалила регламент про створення нового фінансового інструменту SAFE (Security Action for Europe), який передбачає виділення до 150 млрд євро на підтримку спільних оборонних закупівель у країнах-членах ЄС.

Україна зможе брати участь у SAFE на рівних умовах з країнами Євросоюзу. Таким чином українські оборонні підприємства зможуть долучитися до спільних закупівель, а також поставляти продукцію в межах цього інструменту.

Нагадаємо, 21 травня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу на рівні послів погодив програму Security Action for Europe, яка передбачає залучення приватних і державних інвестицій у розвиток європейської оборонної промисловості до 150 млрд євро, а також відкриває нові інвестиційні можливості для України.