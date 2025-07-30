Mercedes заявив про падіння прибутку на 56%

Компанія Mercedes-Benz повідомила про різке зниження прибутку за півріччя цього року порівняно з аналогічним періодом торік. Так, чистий прибуток групи німецького автовиробника знизився на 55,8% з приблизно 6,1 млрд євро до приблизно 2,7 млрд євро.

Про це пише dpa.

Ключовими факторами такого компанія назвала мита, зниження обсягів продажів та витрати, пов'язані із заходами підвищення ефективності.

Mercedes очікує, що річний дохід групи значно впаде нижче рівня минулого року. Прогнозується, що скоригована операційна маржа для підрозділу легкових автомобілів у 2025 році становитиме від 4% до 6%, порівняно з 8,1% у вже слабкому попередньому році.

Очікується також значне зниження обсягів продажів.

Дохід за перше півріччя впав на 8,6% до приблизно 66,4 млрд євро, тоді як операційний прибуток також різко знизився приблизно на 55% – з 7,9 млрд євро до 3,6 млрд євро.

Як зазначається, Mercedes вже зіткнулася зі значним зниженням прибутку в попередньому фінансовому році, значною мірою через слабкі показники бізнесу в Китаї.

Чистий прибуток групи впав приблизно на 28% у річному обчисленні – до 10,4 млрд євро у 2024 році. Дохід знизився на 4,5%, до 145,6 млрд євро, тоді як операційний прибуток знизився майже на третину, до 13,6 млрд євро.

Для підвищення прибутковості та продажів керівництво компанії оголосило про програму скорочення витрат у лютому. План спрямований на скорочення виробничих витрат на 10% порівняно з поточним рівнем до 2027 року, при цьому витрати на матеріали будуть оптимізовані, а постійні витрати мають зменшитися ще на 10%.

Як повідомлялося, найпопулярнішим автомобілем у світі в першому кварталі цього року став Toyota Corolla. Автомобілів Mercedes у топ-10 рейтингу не було.

Також стало відомо, що в Україні за підсумками першого півріччя 2025 року, найбільшим регіональним ринком нових легкових автомобілів залишалася столиця – мешканці Києва зареєстрували понад 11 тис. нових машин.