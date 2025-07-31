У Туреччині від початку року виявили запаси нафти на $4 мільярди

У Туреччині протягом цього року було виявлено 57 млн барелів запасів нафти, вартість яких оцінюється в $4 млрд.

Про це заявив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар, передає Укрінформ.

"Протягом цього року в різних місцях було виявлено 57 млн барелів запасів нафти, економічна цінність яких сягає $4 млрд. У Діярбакирі є потенційно від 4 млн до 6 млн барелів вуглеводнів – сланцевого газу та сланцевої нафти", – сказав Байрактар.

Нафтові родовища були виявлені в Діярбакирі, Габарі та Батмані, що на південному сході країни.

Міністр зазначив також, що останнє відкриття 75 млрд кубометрів природного газу на свердловині Гьоктепе-3 у Чорному морі задовольнить потреби Туреччини в газі протягом півтора року.

Байрактар додав, що дослідження та пошуки вуглеводнів тривають.

Як повідомлялося, в травні турецькі дослідники виявили в Чорному морі нове родовище природного газу обсягом 75 млрд кубометрів. Його економічна цінність оцінюється в $30 млрд.

У квітні стало відомо, що в Туреччині завершили першу фазу освоєння газового родовища Сакар'я, що у Чорному морі. Щоденний видобуток газу сягнув рекордні 9,5 млн кубометрів.