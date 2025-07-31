"Укрзалізниця" відзавтра підвищує вартість оренди зерновозів

Відзавтра, з 1 серпня 2025 року, ставка оренди вагонів-зерновозів, які належать філії "Центр транспортної логістики" АТ "Укрзалізниця", зростають до 532 грн за добу – проти 303 грн за добу в липні.

Про це свідчать дані "Укрзалізниці", передає Укрінформ.

Крім того, ставка оренди напіввагонів зросла з 1100 грн за добу до 1200 грн за добу.

Вартість оренди цистерн для перевезення харчових продуктів залишилася на рівні 338 грн за добу.

Водночас ставка за використання вагонів для перевезення борошна умовного типу 972 у серпні знизилася порівняно з липнем із 1750 грн за добу до 1550 грн за добу.

Раніше повідомлялося, що в першому півріччі 2025 року "Укрзалізниця" перевезла 79,6 млн тонн вантажів, що на 11,8% менше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У липні цього року стало відомо, що "Укрзалізниця" запускає Центр сповіщень для вантажних клієнтів.