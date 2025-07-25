"Укрзалізниця" запустить центр оперативних сповіщень для відправників вантажів

"Укрзалізниця" запускає Центр сповіщень для вантажних клієнтів.

Новий функціонал буде доступний на е.Порталі "УЗ-Карго" найближчим часом, повідомили у пресслужбі залізничної компанії.

"Завдяки Центру сповіщень ви зможете оперативно отримувати️ оновлення щодо перевезень,️ важливу інформацію про зміни в роботі сервісів, інші актуальні сповіщення", – пояснили в "Укрзалізниці".

Наразі триває опитування вантажних клієнтів компанії, щоб визначити, яка оперативна інформація може бути для них найкориснішою.

Планується, що повідомлення доправлятимуть клієнтам через центр нотифікацій е.Портал "УЗ-Карго" (спеціалізована зона повідомлень), додатково користувач буде мати можливість отримувати ці ж повідомлення у месенджер або на електронну пошту.

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Як повідомлялося, "Укрзалізниця" посилює верифікацію пасажирів: від 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на популярні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через "Дія.Підпис".