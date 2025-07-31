Санкції працюють: Індійські державні НПЗ призупинили імпорт російської нафти, – Reuters

Чотири державні нафтопереробні компанії Індії – Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp та Mangalore Refinery Petrochemical Ltd – минулого тижня не подали жодної нової заявки на закупівлю російської нафти.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела, знайомих з планами закупівель нафтопереробних заводів.

За інформацією агентства, на це могло вплинути різке зменшення знижок на російську сировину у липні, а також погроза президента США Дональда Трампа запровадити 100% мита щодо країн, які продовжать купувати нафту з РФ, якщо Москва не погодиться на мирну угоду з Україною найближчим часом.

Всі ці нафтопереробні заводи регулярно купують російську нафту, але останнім часом вони почали шукати їй заміну, повідомляють джерела.

Приватні індійські нафтопереробні гіганти Reliance Industries та Nayara Energy (спільне підприємство з участю "Роснєфті") все ще залишаються найбільшими покупцями російської нафти на індійському ринку. Водночас на державні НПЗ припадає понад 60% загальних переробних потужностей країни (5,2 млн барелів на добу), втрата цих клієнтів буде значним викликом для РФ, зауважує Reuters.

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Раніше повідомлялось, що країни Перської затоки зможуть компенсувати втрату російської нафти в разі нових санкцій США.