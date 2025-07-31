Путін дозволив поліції без суду блокувати банківські рахунки росіян
Президент Росії Владімір Путін підписав закон, який суттєво розширює повноваження поліції щодо банківських рахунків росіян.
Про це пише The Moscow Times.
Згідно з документом, співробітники Міністерства внутрішніх справ Росії зможуть без суду блокувати будь-які банківські операції фізосіб на строк до 10 днів.
Для цього слідчим і дізнавачам достатньо буде лише підозр, що кошти "використовувалися у злочинній діяльності".
Блокування відбуватиметься "у випадках, які не терплять зволікання" за згодою керівника слідчого органу та прокурора.
"Рішення про призупинення операцій передбачається з метою подальшого накладення арешту", – сказано в документі.
Із відповідним клопотанням працівники МВС Росії мають звернутися до суду протягом 10 днів – граничного терміну можливого блокування.
Водночас закон зобов'язує банки та операторів грошових переказів протягом трьох діб на запит надавати силовикам інформацію про рахунки та кошти громадян, а у випадках, коли звернення можливе в електронній формі, – протягом 24 годин.
Наразі російське законодавство передбачає позасудовий арешт лише для злочинів, покарання за які включає конфіскацію майна. А це "не сприяє вжиттю ефективних заходів щодо відшкодування збитків за іншими злочинами, що не забезпечує захист громадян від злочинних посягань та відновлення порушених прав", йдеться в пояснювальній записці до закону.
Введення поправок "не спричинить невиправдане обмеження конституційних прав законослухняних громадян, оскільки передбачає для слідчого повідомлення про ухвалені рішення прокурора", також сказано в пояснювальній записці.
Офіційно мета законопроєкту – підвищення ефективності боротьби зі злочинами у сфері IT-технологій, однак у документі не зазначено чіткого переліку злочинів, при підозрі у яких можливе блокування рахунків. Також законопроєкт не містить технічних деталей: наприклад, не роз'яснюється, чи має сума на рахунку співвідноситися зі збитками, зазначеними у передбачуваному злочині.
На думку юристів, нові повноваження можуть призвести до розширення практики довільного арешту майна.
Нагадаємо, раніше росіяни поскаржилися на часті та тривалі блокування банківських карток через закон, спрямований на боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
До того стало відомо, що російська влада обговорює питання про створення єдиної системи обліку банківських карток у росіян для реалізації анонсованого раніше плану з обмеження кількості карток, які банки зможуть видавати одній людині.
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"це пряма відповідальність зеленського та його виборців " - це демагогія!
не сьогодні це почалося! і не треба вішати на тих, хто вибирав згідно обіцянок - відповідальність за дії тих, хто зрадив обіцянкам!
бачу, ти з тих самимх, які начисто не розуміють, як працюють "вибори" і ЩО це таке!
"не сьогодні це почалося!" - будеш заперечувати? ти дуже кліпово мислиш! і зашорено!
простудіюй трішки поняття "демагогії" - і побачиш, які прийоми нікчемні ти в соєму мисленні допускаєш.
хватит гнати на виборців - що тобі ще не зрозуміло? винен той, хто робить! а не той, хто довірився! йди вчися вже, а то штани протрав! виборець, млять!
сам зеленського вибрав - а тепер задню дає!
істота нікчемна. яка має вузьке мислення.. а щось пробує тут навіть не аргументувати - а винних шукає там де їх немає!
ще раз тобі говорю - йди повчися, що таке "вибори", як вони працюють! як мають працюбвати і як все має відбуватися!
якщо тобі довірили 5 баксів - а ти охренів, знахабнів і їх пропив - то хто винен - ти, що пропив, чи той, кому ти мав на них хліба і молока купити??
під стєкломой.
скоріше би...
розкажу як - поліція виписує штраф, вам НЕ показує! ви навіть можете не знати!
ви з тим паперчиком, який від тертя і сонця тліє і нікчемніє - нічого ен вдієте
(ви ту "постанову" потім не прочитаєте, всі букви будуть стерті - і там навіть ен написано КУДИ відправляти кошти! ніяких реквізитів!) -
- і до суду не направите - воно "вицвіє"! хібьа копію - і Не оскарджите!
тому що вам ніяка постанова і ніякий протокол на потштову скриньку не прийде - те, хз чим би ви мали би йти на оскарження до Суду!
Ви просто в якийсь момент "дивним чином" взнаєте, що вони все передали у виконавчу службу!
Виконавча служба накладе арешт через тих же падлоціянтів - на ваші рахунки і на ваше майно! (от так і буде писати! яке конкретно майно не важливо! нікчемна країна-держава!)
- і вдічі збільшить штраф - адже 10 днів пройшло!
і ще на половину суми за їхні "послуги"! зніме гроші!
якщо штраф був 200 грн - то буде знято у вас 1000 грн!
і ви це побачите якщо ненароком побачите в ПриватБанку наприклад -1000 грн під назвою ПОКУПКА!
так що у нас не Україна, у нас Украша!
і баніть мене скільки хїочете - але правду не скриєш!
бо говорю ФАКТИ!
і слуга його...
а по країні в цілому в нас те саме що в рашці, та ще і гірше!!
все що погане в рашці - ці покидьки ще з 90-х років тянуть сюди! а зараз при зеленій пліснявій потворі ще більше!
все щоб загнобити народ, людей, мужчин! це рабство, кроіпацтво, диктатура і тоталітаризм!
але от находяться такі нікчеми як вище Олег Мандрівник #582578 - у яких мізків як у горобця коліно! ходять усюди і смердять.
тобто нормальних мало - десь відсотків 23...
сам собі придумав, сам заспівав?
ьо ти сам і дозволив - ЛИЦЕМІР І ХАНЖА! а тепер на інших спихуєш, чучло, власну вину!
кацапською економікоюболотом, кажуть шо 1) єдине джерело бабла, яке ще не встигли освоїти - вклади населеня, причому кажуть, що 95% вкладів налижить 5% населення (точність цифр не гарантую, але порядок точно десь такий), 2) кацапи стикаються з величезною проблемою те бабло зняти. Хоча ніяких прямих заборон нема.
Скоро там буде зовсім цікаво.
"туалєтная бумага будєт только в колбасе, а колбаса только у партактіва" (С) Бабченко.