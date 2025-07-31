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Новини
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Путін дозволив поліції без суду блокувати банківські рахунки росіян

Путін дозволив поліції без суду блокувати банківські рахунки росіян

Президент Росії Владімір Путін підписав закон, який суттєво розширює повноваження поліції щодо банківських рахунків росіян.

Про це пише The Moscow Times.

Згідно з документом, співробітники Міністерства внутрішніх справ Росії зможуть без суду блокувати будь-які банківські операції фізосіб на строк до 10 днів.

Для цього слідчим і дізнавачам достатньо буде лише підозр, що кошти "використовувалися у злочинній діяльності".

Блокування відбуватиметься "у випадках, які не терплять зволікання" за згодою керівника слідчого органу та прокурора.

"Рішення про призупинення операцій передбачається з метою подальшого накладення арешту", – сказано в документі. 

Із відповідним клопотанням працівники МВС Росії мають звернутися до суду протягом 10 днів – граничного терміну можливого блокування.

Водночас закон зобов'язує банки та операторів грошових переказів протягом трьох діб на запит надавати силовикам інформацію про рахунки та кошти громадян, а у випадках, коли звернення можливе в електронній формі, – протягом 24 годин.

Наразі російське законодавство передбачає позасудовий арешт лише для злочинів, покарання за які включає конфіскацію майна. А це "не сприяє вжиттю ефективних заходів щодо відшкодування збитків за іншими злочинами, що не забезпечує захист громадян від злочинних посягань та відновлення порушених прав", йдеться в пояснювальній записці до закону. 

Введення поправок "не спричинить невиправдане обмеження конституційних прав законослухняних громадян, оскільки передбачає для слідчого повідомлення про ухвалені рішення прокурора", також сказано в пояснювальній записці.

Офіційно мета законопроєкту – підвищення ефективності боротьби зі злочинами у сфері IT-технологій, однак у документі не зазначено чіткого переліку злочинів, при підозрі у яких можливе блокування рахунків. Також законопроєкт не містить технічних деталей: наприклад, не роз'яснюється, чи має сума на рахунку співвідноситися зі збитками, зазначеними у передбачуваному злочині.

На думку юристів, нові повноваження можуть призвести до розширення практики довільного арешту майна. 

Нагадаємо, раніше росіяни поскаржилися на часті та тривалі блокування банківських карток через закон, спрямований на боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

До того стало відомо, що російська влада обговорює питання про створення єдиної системи обліку банківських карток у росіян для реалізації анонсованого раніше плану з обмеження кількості карток, які банки зможуть видавати одній людині.

Автор: 

арешт (859) банки (7065) кредитні картки (122) путін володимир (1091) росія (14794)


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Топ коментарі
+7
Ну ви розумієте звідки беруться ідеї у диктатора Зеленського.
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31.07.2025 19:01 Відповісти
+6
А у нас наче теж ***** править!
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31.07.2025 19:03 Відповісти
+4
Спробуйте в Україні покласти на картку понад 30k грн. або отримати зарплату понад 100k грн. Потім пишіть, що там на підорасії.
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31.07.2025 18:51 Відповісти
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ну як тут міль не похвалити! розстрілюй ще їх без суду!
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31.07.2025 18:48 Відповісти
з чого насміхаєшься? Колоду з власного ока почни витягувати! - глянь, що в Україні чиниться!
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31.07.2025 19:00 Відповісти
ну за що голосували , то те і робиться. а и що думав,що клоуни бувають розумними?
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31.07.2025 19:06 Відповісти
до чого тут "голосували"? - то ти так підтвердив мою правоту?
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31.07.2025 19:16 Відповісти
це ти сам так вирішив? ну поясню тоді, все що наразі віббувається в Україні , це пряма відповідальність зеленського та його виборців
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31.07.2025 19:23 Відповісти
що тут вирішувати? логіку десь придбай собі, знадобиться бути розумним. все очевидно! -
"це пряма відповідальність зеленського та його виборців " - це демагогія!
не сьогодні це почалося! і не треба вішати на тих, хто вибирав згідно обіцянок - відповідальність за дії тих, хто зрадив обіцянкам!
бачу, ти з тих самимх, які начисто не розуміють, як працюють "вибори" і ЩО це таке!
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31.07.2025 19:30 Відповісти
яка демагогія? зєля і його виборці синку зараз несуть пряму відповідальність за цей пиндець що зараз робиться.
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31.07.2025 19:47 Відповісти
я тобі вже пояснив, доця, "популярно" - не доходить?
"не сьогодні це почалося!" - будеш заперечувати? ти дуже кліпово мислиш! і зашорено!
простудіюй трішки поняття "демагогії" - і побачиш, які прийоми нікчемні ти в соєму мисленні допускаєш.
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31.07.2025 19:55 Відповісти
в твоєму наборі слів я не побачив ,що ти хотів сказати. при Порошенку масштабного вторгнення не було б в апріорії. ну зараз ми це маємо завдяки зеленському та істотам які його обрали.
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31.07.2025 19:59 Відповісти
я не винен, що ти сліпий і інтелектуально бездарний. до чого тут масштабне тврогнення"? що ти тему мігняєш1! ще один прийом демагогії!
хватит гнати на виборців - що тобі ще не зрозуміло? винен той, хто робить! а не той, хто довірився! йди вчися вже, а то штани протрав! виборець, млять!
сам зеленського вибрав - а тепер задню дає!
істота нікчемна. яка має вузьке мислення.. а щось пробує тут навіть не аргументувати - а винних шукає там де їх немає!
ще раз тобі говорю - йди повчися, що таке "вибори", як вони працюють! як мають працюбвати і як все має відбуватися!
якщо тобі довірили 5 баксів - а ти охренів, знахабнів і їх пропив - то хто винен - ти, що пропив, чи той, кому ти мав на них хліба і молока купити??
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31.07.2025 20:05 Відповісти
так виборці і зробили те що ми маємо. що не так? і я голосував за Порошенка. бо маю глузд в голові на відміну від тебе. і на кармані в мее завжди тисяча баксів є не рахуючи гривень. так що про 5 баксів ти зелібоба помилився
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31.07.2025 20:15 Відповісти
Андрєй, простудіюй трішки поняття "охлос" і побачиш, які прийоми нікчемні ти в своєму мисленні допускаєш.
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31.07.2025 20:06 Відповісти
Вискочка. Що саме тебе заїло, демагог з "аргументами" - може маєш чим мені заперечити предметно, показати ті "прийоми"? - що спростувати можеш, тріпло?
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31.07.2025 20:12 Відповісти
Ти точно прочитав з методички що так переживаєш за ху....ло
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31.07.2025 19:09 Відповісти
ще одне пердить. По ділу щось можеш заперечити предметно, ляпало?
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31.07.2025 19:14 Відповісти
В Україні вже давно блокують рахунки без суду тим хто критикує покидьків у владі
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31.07.2025 20:10 Відповісти
У нас ще не блокують?Були ж розмови.
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31.07.2025 18:49 Відповісти
Є інфа...блокувати будуть лише російськомовним...
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31.07.2025 18:51 Відповісти
Спробуйте в Україні покласти на картку понад 30k грн. або отримати зарплату понад 100k грн. Потім пишіть, що там на підорасії.
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31.07.2025 18:51 Відповісти
клади но докажи шо вони чисті
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31.07.2025 18:56 Відповісти
Yriii Yriii #538882 тож блокують чи ні?
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31.07.2025 18:59 Відповісти
чого це він має комусь щось доказувати? раб! Конституцію читай!
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31.07.2025 18:59 Відповісти
не трудовиє доходи
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31.07.2025 18:57 Відповісти
Yriii Yriii #538882 з *****? Наведи такі приклади в країнах ЄС.
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31.07.2025 19:00 Відповісти
Блокують , не блокують ... але вже банківської таємниці як такої нема .
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31.07.2025 19:59 Відповісти
Що ще повиннен зробити ***** щоб кацапи згадали про "Русский бунт, бессмысленный и беспощадный"?
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31.07.2025 18:53 Відповісти
Вони і бунтують, тільки тихесенько і на кухні, під бояришнік
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31.07.2025 18:55 Відповісти
бояра, то для мажорів.
під стєкломой.
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31.07.2025 18:56 Відповісти
Ну чим не "cцарь" ? А суди? А нащо рабам суди?
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31.07.2025 18:53 Відповісти
а в нас по-іншому, так? чи комусь просто - коментаторам тут - очі пліснявою виїло?
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31.07.2025 19:01 Відповісти
Молодець ху...ло, піклкуєтся про своїх псів, дозволяє їм крім того що дають, займатися ще і вільним годуванням. Ще треба було добавить що раб, побачивши поліцая повинен встати на коліна, та протягнути банківську картку і пін код
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31.07.2025 18:53 Відповісти
Та нехай вони друг друга сжеруть , андрофаги прокляті. На фіга на них час витрачати на форумах
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31.07.2025 18:54 Відповісти
до розтрілу без суда - один степ..
скоріше би...
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31.07.2025 18:58 Відповісти
Значить скоро в нас так буде!!!!!!!!!!! а воно ВЖЕ є!
розкажу як - поліція виписує штраф, вам НЕ показує! ви навіть можете не знати!
ви з тим паперчиком, який від тертя і сонця тліє і нікчемніє - нічого ен вдієте
(ви ту "постанову" потім не прочитаєте, всі букви будуть стерті - і там навіть ен написано КУДИ відправляти кошти! ніяких реквізитів!) -
- і до суду не направите - воно "вицвіє"! хібьа копію - і Не оскарджите!
тому що вам ніяка постанова і ніякий протокол на потштову скриньку не прийде - те, хз чим би ви мали би йти на оскарження до Суду!
Ви просто в якийсь момент "дивним чином" взнаєте, що вони все передали у виконавчу службу!
Виконавча служба накладе арешт через тих же падлоціянтів - на ваші рахунки і на ваше майно! (от так і буде писати! яке конкретно майно не важливо! нікчемна країна-держава!)
- і вдічі збільшить штраф - адже 10 днів пройшло!
і ще на половину суми за їхні "послуги"! зніме гроші!
якщо штраф був 200 грн - то буде знято у вас 1000 грн!
і ви це побачите якщо ненароком побачите в ПриватБанку наприклад -1000 грн під назвою ПОКУПКА!

так що у нас не Україна, у нас Украша!
і баніть мене скільки хїочете - але правду не скриєш!
бо говорю ФАКТИ!
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31.07.2025 18:58 Відповісти
Ты путаешься в своей же брехне 🤣
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31.07.2025 19:12 Відповісти
ти щось виперднув, чучело. нюхай свої портянки.
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31.07.2025 19:13 Відповісти
буба не дозволить - він же за нарот!
і слуга його...
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31.07.2025 19:13 Відповісти
буба дозволив кацапам зайти безперешкодно, і ще їм дороги для зручності будував!
а по країні в цілому в нас те саме що в рашці, та ще і гірше!!
все що погане в рашці - ці покидьки ще з 90-х років тянуть сюди! а зараз при зеленій пліснявій потворі ще більше!
все щоб загнобити народ, людей, мужчин! це рабство, кроіпацтво, диктатура і тоталітаризм!
але от находяться такі нікчеми як вище Олег Мандрівник #582578 - у яких мізків як у горобця коліно! ходять усюди і смердять.
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31.07.2025 19:20 Відповісти
ви бубі дозволили дозволять...
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31.07.2025 19:25 Відповісти
хто такі "ви" ? а ТИ - ЧОМУ не перешкоджав йому, лицемір і ханжа?
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31.07.2025 19:27 Відповісти
це ти.
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31.07.2025 19:28 Відповісти
бачу, ти такий самій пердун, як Олег Мандрівник...
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31.07.2025 19:31 Відповісти
не знаю хто такий Олег Мандрівник але пердун тут ти.
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31.07.2025 19:34 Відповісти
Бачу, Зеленський тобі в рота насрав.. що ти аж в США втік своєму любимому рудому скаржитись...
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31.07.2025 19:37 Відповісти
це він тобі насрав... - в мене отута свої карасі...
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31.07.2025 19:40 Відповісти
стрілочник нікчемний...
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31.07.2025 19:44 Відповісти
та зрозуміло ж...
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31.07.2025 19:46 Відповісти
а то!
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31.07.2025 19:47 Відповісти
навіть модер ведеться на це...
тобто нормальних мало - десь відсотків 23...
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31.07.2025 19:54 Відповісти
все як завди - прапорець...
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31.07.2025 19:42 Відповісти
ну якщо в тебе це так завжди, то чого такий ображений?
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31.07.2025 19:46 Відповісти
хто тобі сказав, що я ображений?
сам собі придумав, сам заспівав?
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31.07.2025 19:56 Відповісти
хто тобі сказав, що я бубі дозволив дозволяти? - сам собі придумав, сам заспівав!!!
ьо ти сам і дозволив - ЛИЦЕМІР І ХАНЖА! а тепер на інших спихуєш, чучло, власну вину!
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31.07.2025 20:07 Відповісти
нормальні люди такого би ніколи не зробили...
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31.07.2025 19:26 Відповісти
Ну ви розумієте звідки беруться ідеї у диктатора Зеленського.
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31.07.2025 19:01 Відповісти
Здається, тут навпаки: Пороху ж без суду заблокували все (лише рішенням найвеличнішого, як Голови РНБО) і далеко не на 10 діб...
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31.07.2025 19:39 Відповісти
А у нас наче теж ***** править!
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31.07.2025 19:03 Відповісти
Зеленскі таке давно практикують. "Рішенням РНБО".
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31.07.2025 19:06 Відповісти
рішення РНБО - не те ж саме, шо поліція. Хоча б тому, що поліції наааааабагато більше і ніяке РНБО не зможе стільки наблокувати. Окрім того мітинги таки працюють (разом з пінками від ЄС).
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31.07.2025 19:29 Відповісти
Це *обнуте рішення може стати тригером краху банківської системи на московії. Люди почнуть масово вилучати кошти зі своїх рахунків і завалять банки. Ну скоріше б вже
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31.07.2025 19:17 Відповісти
Подивіться проф. Ліпсіца. Він каже шо 1) хєр ти його знімеш, 2) куди його потім дівати. Тож блокування бабла на рахунках це скоріше якраз механізм шоб кацапи не побігли те бабло знімати.
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31.07.2025 19:31 Відповісти
Зеля заздрісно чуха потилицю, а Малюк вже готовий запропонувати аргументи.
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31.07.2025 19:18 Відповісти
Готувати не аргументи, а "докази" шпигунства тих, хто заважатиме.
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31.07.2025 19:20 Відповісти
Дуже гарна новина. Економісти, які слідкують за кацапською економікою болотом, кажуть шо 1) єдине джерело бабла, яке ще не встигли освоїти - вклади населеня, причому кажуть, що 95% вкладів налижить 5% населення (точність цифр не гарантую, але порядок точно десь такий), 2) кацапи стикаються з величезною проблемою те бабло зняти. Хоча ніяких прямих заборон нема.
Скоро там буде зовсім цікаво.
"туалєтная бумага будєт только в колбасе, а колбаса только у партактіва" (С) Бабченко.
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31.07.2025 19:27 Відповісти
просто кормушка для мєнтов, щоб на самозабезбеченні були
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31.07.2025 19:36 Відповісти
Наскільки відомо , на лаптерейхі зросла популярність всіляких корпоративних облігацій за відсотками овер 20% , і багато з тих компаній ' банкротиться' приносячи акціонерам збитки ..
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31.07.2025 20:10 Відповісти

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