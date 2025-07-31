Путін дозволив поліції без суду блокувати банківські рахунки росіян

Президент Росії Владімір Путін підписав закон, який суттєво розширює повноваження поліції щодо банківських рахунків росіян.

Про це пише The Moscow Times.

Згідно з документом, співробітники Міністерства внутрішніх справ Росії зможуть без суду блокувати будь-які банківські операції фізосіб на строк до 10 днів.

Для цього слідчим і дізнавачам достатньо буде лише підозр, що кошти "використовувалися у злочинній діяльності".

Блокування відбуватиметься "у випадках, які не терплять зволікання" за згодою керівника слідчого органу та прокурора.

"Рішення про призупинення операцій передбачається з метою подальшого накладення арешту", – сказано в документі.

Із відповідним клопотанням працівники МВС Росії мають звернутися до суду протягом 10 днів – граничного терміну можливого блокування.

Водночас закон зобов'язує банки та операторів грошових переказів протягом трьох діб на запит надавати силовикам інформацію про рахунки та кошти громадян, а у випадках, коли звернення можливе в електронній формі, – протягом 24 годин.

Наразі російське законодавство передбачає позасудовий арешт лише для злочинів, покарання за які включає конфіскацію майна. А це "не сприяє вжиттю ефективних заходів щодо відшкодування збитків за іншими злочинами, що не забезпечує захист громадян від злочинних посягань та відновлення порушених прав", йдеться в пояснювальній записці до закону.

Введення поправок "не спричинить невиправдане обмеження конституційних прав законослухняних громадян, оскільки передбачає для слідчого повідомлення про ухвалені рішення прокурора", також сказано в пояснювальній записці.

Офіційно мета законопроєкту – підвищення ефективності боротьби зі злочинами у сфері IT-технологій, однак у документі не зазначено чіткого переліку злочинів, при підозрі у яких можливе блокування рахунків. Також законопроєкт не містить технічних деталей: наприклад, не роз'яснюється, чи має сума на рахунку співвідноситися зі збитками, зазначеними у передбачуваному злочині.

На думку юристів, нові повноваження можуть призвести до розширення практики довільного арешту майна.

Нагадаємо, раніше росіяни поскаржилися на часті та тривалі блокування банківських карток через закон, спрямований на боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

До того стало відомо, що російська влада обговорює питання про створення єдиної системи обліку банківських карток у росіян для реалізації анонсованого раніше плану з обмеження кількості карток, які банки зможуть видавати одній людині.