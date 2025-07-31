"Ми маємо жінок на суто чоловічих посадах": HRD "Метінвесту" розповіла, чому компанія доєдналася до Хартії стійкості людського капіталу

Основні принципи Хартії стійкості людського капіталу є однаковими для компаній із різних сфер економіки, адже вони орієнтовані на людиноцентричність, повагу один до одного, відбудову та повернення ветеранів.

Про це розповіла директорка зі сталого розвитку (HRD) компанії "Метінвест" Тетяна Петрук в інтерв'ю Катерині Осадчій для Human Capital Podcast. У розмові взяли участь також інші підписанти документу – представники Міністерства економіки та "Приватбанку".

"Хартія – це сильний, продуманий документ, відкритий для будь-якого бізнесу – великого, середнього чи малого. І якщо компанія доєднується та дотримується принципів Хартії, виграють усі: й бізнес, і держава, і, найголовніше, працівники", – заявила Петрук.

Вона зауважила, що війна змінила підходи до ведення бізнесу, і сьогодні в центрі уваги як держави, так і компаній перебуває людина.

Зараз у "Метінвесті" відкрито близько 4 тис. вакансій, однак знайти кваліфікованих фахівців на ринку праці складно через виїзд людей до безпечніших регіонів. Ситуація ускладнюється ще й тим, що підприємства компанії розташовані поблизу лінії фронту – в Запоріжжі, Кривому Розі та Кам’янському.

"Хартія насамперед спрямована на те, щоб побудувати ринок праці й змінити підхід до пошуку та навчання персоналу, де людина – в центрі. І "Метінвест" так працює: ми вже зараз перебудовуємо свої процеси та плануємо виробництво з урахуванням наявності кваліфікованих фахівців. Саме тому інвестуємо в навчання, адаптацію та реінтеграцію персоналу", – пояснила Петрук.

На її думку, один із найважливіших пунктів Хартії – повернення та реінтеграція ветеранів до цивільного життя. Крім того, це можливості для навчання та розвитку, а також рівні права для жінок та чоловіків.

У "Метінвесті" вже працюють жінки на посадах, які раніше вважалися суто чоловічими, зауважила HRD Метінвесту.

"Маємо водійок екскаваторів, машиністок кранів. До призупинення виробництва в Покровську там працювали жінки навіть під землею. Звісно, для розширення таких можливостей потрібні умови – інвестиції, перенавчання, час. Але найголовніше – це мотивація самих жінок. А вона є", – додала Петрук.

За її словами, саме українки та українці стануть рушійною силою майбутнього відновлення країни.

"Особлива надія – на молодь, яку важливо повертати додому й залучати до відбудови. Адже саме молоде покоління – це наше майбутнє", – сказала Петрук.

Нагадаємо, Україна ухвалила Хартію стійкості людського капіталу під час Ukraine Recovery Conference 2025 11 липня в Римі. Від держави документ підписали Міністерство економіки України, Міністерство у справах ветеранів України та Національний банк України, а з боку бізнесу – "Метінвест", "Приватбанк", ДТЕК і "Нафтогаз України".

Загалом до Хартії готові доєднатися понад 100 українських компаній. У планах держави – залучити близько пів тисячі бізнесів.

Мета Хартії – надати бізнесу дієві інструменти для підтримки й розвитку людського капіталу – від допомоги ветеранам, внутрішньо переміщеним особам, людям із інвалідністю, молоді, до впровадження інклюзивності та боротьби із гендерними стереотипами.

Раніше повідомлялося, що "Метінвест" увійшов до топ-10 найкращих роботодавців України 2025 року та став лідером взаємодії бізнесу із закладами освіти.