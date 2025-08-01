Мережа UPG отримала дозвіл на оренду 47 заправок Коломойського

Антимонопольний комітет України надав дозвіл приватному підприємству "Укрпалетсистем", яке є оператором мережі автозаправних станцій UPG, на набуття контролю шляхом одержання в оренду 47 заправок компаній групи "Приват".

Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

Загалом АМКУ надав дозвіл "Укрпалетсистем" на оренду 47 АЗС 10 компаній групи "Приват":

ТОВ "Ньюпорт Холдінг" – 10,

"Нафтапрайм" – 9,

"Лайк Інвест" – 6,

"Енджел Кепітал" – 5,

"Тарос Груп" – 5,

"Айлонг Еволюшн" – 3,

"Корсо Таун" – 3,

"Сіріус Голд" – 3,

"Альбіленд" – 2,

"Сорелла Оіл" – 1.

Раніше, 10 липня, АМКУ надав дозвіл "Укрпалетсистем" на оренду 34 АЗС компаній групи "Приват" у Київській області.

За словами голови АМКУ Павла Кириленко, після надання дозволу UPG на оренду 47 АЗС далі до розгляду візьмуть ще 46. Йдеться про АЗС, які належать до групи "Приват" та розташовані в південно-східному, східному і центральному регіонах, зокрема в Києві та Київській області. Загалом, за підрахуками АМКУ, йдеться про понад 550 об'єктів, передає Інтерфакс-Україна.

За даними YouControl, засновницею і кінцевою бенефіціарною власницею ПП "Укрпалетсистем" з часткою 100% у статутному капіталі розміром 200 грн є Юлія Васьковська.

У червні повідомлялося, що власник мережі АЗС ОККО купує проєкт будівництва вітрових електростанцій на Волині. Згодом стало відомо, що АМКУ надав йому дозвіл купити агрокомпанію на заході України.