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Новини Тарифи ЖКГ Підвищення тарифів
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Нацбанк спрогнозував поступове підвищення тарифів на комуналку для населення з наступного року

Нацбанк спрогнозував поступове підвищення тарифів для населення

Національний банк України (НБУ) прогнозує підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та енергоносії з 2026 року.

Про це йдеться в липневому "Інфляційному звіті" Нацбанку.

"НБУ припускає, що до кінця 2025 року чинні тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. Проте з огляду на складну ситуацію в енергетиці припускається, що у 2026 році розпочнеться поступове приведення цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів", – зазначається у документі.

Втім, у Нацбанку зауважують, що темпи й масштаб підвищення тарифів поки що невизначені, оскільки різке підвищення вартості енергоносіїв могло б суттєво підживити інфляцію та вимагало б додаткових бюджетних видатків на субсидії. Натомість зволікання з підвищенням тарифів поглиблюватиме квазіфіскальні дисбаланси і погіршить фінансовий стан державних енергокомпаній.

Регулятор також зауважує, що цьогоріч адміністративна складова інфляції знижуватиметься саме завдяки "замороженим" тарифам. Проте складна ситуація в енергосистемі після масованих російських атак і потреба у відновленні галузі вже зумовлюють неминучість подорожчання послуг у середньостроковій перспективі.

Читайте також: Тарифи на газ та електроенергію в Україні становлять лише половину ринкових, – МВФ

Раніше повідомлялось, що на українців може чекати стрибок інфляції через підвищення цін на електроенергію для бізнесу.

Автор: 

НБУ (9469) тарифи (1340) Тарифи на газ (721) Підвищення тарифів (260)


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Топ коментарі
+11
Масло на 25% дорожче, ніж у Польщі...
Звісно, підвищуйте, у нас же населення так збагатилося під час війни. Ні, якийсь відсоток справді збагатився...
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01.08.2025 11:53 Відповісти
+9
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01.08.2025 12:06 Відповісти
+9
В НАС ЗАРАЗ НАЙБІЛЬШ ДОРОГА КОМУНАЛКА В СВІТІ. По цінам на електроенергію ми давно перевершили навіть США.
ІДІТЬ В ДУПУ РАЗОМ ЗІ СВОЇМИ НОВИМИ ПРОЕКТАМИ ПО ПОГРАБУНКУ І ТАК НИЩЕБРОДНОГО НАСЕЛЕНННЯ. Нема де зібрати гроші в бюджет ? Спробуйте змусити платити податки слугонародів та інших бюджетожерів і не псуйте відносини с Заходом.
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01.08.2025 12:10 Відповісти
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Масло на 25% дорожче, ніж у Польщі...
Звісно, підвищуйте, у нас же населення так збагатилося під час війни. Ні, якийсь відсоток справді збагатився...
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01.08.2025 11:53 Відповісти
Кажуть, то на росії ціни ростуть, як на дріжджах, через те, що багато хто отримав гробові... Але ж у нас все інакше...
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01.08.2025 12:15 Відповісти
Підняття тарифів на комунальні послуги під час війни це злочин! В Одесі водоканал в руках приватної фірми яка паразитує на одеситах і накручує фейкові витрати на невиконаних роботах та фейкових інвестиціях. Таким компаніям ніколи не буде достатньо грошей, тому ніякого підйому тарифів не може бути! Теплоенерго в Одесі здається в оренду олігархам за мільйони доларів і потім олігархи виводять в офшори обігові кошти теплоенерго та не сплачують за спожитий газ, а міськрада кожен рік банкротить теплоенерго щоб списати борги і створює нову компанію якій передає всі тепломережі та котельні Одеси! Або влада наведе порядок, або порядок наведуть військові і ніякого підняття тарифів не буде!
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01.08.2025 12:35 Відповісти
якби ж тільки масло....
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01.08.2025 12:31 Відповісти
Я знаю. Просто сьогодні про масло була стаття з порівняннями
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01.08.2025 12:44 Відповісти
Ну это может выйти боком повышателям народ нынче злющий призлющий и рвануть может так, что мама не горюй...
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01.08.2025 11:54 Відповісти
Зростання комуналки не табу
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01.08.2025 11:57 Відповісти
Піздьош.Лідор нації у 22 указ підписав про заморозку тарифів до кінця війни.Тре вірити Зеленському.
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01.08.2025 12:02 Відповісти
А у 2019 році він казав, що тарифи завеликі і він їх зменшить.
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01.08.2025 12:15 Відповісти
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01.08.2025 12:06 Відповісти
В НАС ЗАРАЗ НАЙБІЛЬШ ДОРОГА КОМУНАЛКА В СВІТІ. По цінам на електроенергію ми давно перевершили навіть США.
ІДІТЬ В ДУПУ РАЗОМ ЗІ СВОЇМИ НОВИМИ ПРОЕКТАМИ ПО ПОГРАБУНКУ І ТАК НИЩЕБРОДНОГО НАСЕЛЕНННЯ. Нема де зібрати гроші в бюджет ? Спробуйте змусити платити податки слугонародів та інших бюджетожерів і не псуйте відносини с Заходом.
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01.08.2025 12:10 Відповісти
звісно потрібно підвищувати. чернишов же ж не один такий-----------------''Детективи Національного антикорупційного бюро розслідують епізод працевлаштування у НАК «Нафтогаз Україна» охоронців та домашнього персоналу колишнього віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова. Ті могли отримувати мінімум 300 тис. грн зарплати щомісяця та бути заброньованими від мобілізації, коли Чернишов очолював державну компанію. Про це в середу, 30 липня, https://zn.ua/ukr/POLITICS/nabu-rozsliduje-shche-odin-epizod-shchodo-chernishova-eksministr-vlashtuvav-okhoronu-i-domashnij-personal-u-naftohaz.html повідомили джерела ZN.UA в правоохоронних органах''.--------------у всіх зелених апетит збільшується від стресу з нагоди падіння рейтингу гравця на піаніно. потрібно встигнути набити кишені.
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01.08.2025 12:14 Відповісти
це цинічне знущання діючої влади з пересічних громадян України. Замість того, щоб запровадити податки на розкіш та прогресивне оподаткування прибутків, грабують найбільш вразливі верств суспільства. Як писав Т.Г. Шевченко: "Латану свитину з каліки знімають...". І не треба посилатися на те, що держава надає субсидії. Не всі ті, хто живе за межою бідності мають змогу її отримати. А окрім того, держава годує купу чиновників, які ці субсидії нарахлвують: це і заробітна плата для них, і плата за комунальні послуги цих установ, інтернет, зв'язок. А чи не простіше було б підняти працвникам зарплати, пенсії, щоб люди мали можливість сплачувати за комунальні послуги без субсидій і жити достойно? Тарифна війна з власним народом під час війни з московитами.
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01.08.2025 12:15 Відповісти
Зеля практично всі субсидії скасував.
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01.08.2025 12:41 Відповісти
Проте з огляду на складну ситуацію в енергетиці припускається, що у 2026 році розпочнеться поступове приведення цих тарифів до"зелено- грабіжницьких необґрунтованих рівнів", які є набагато вищими як середньо- європейські економічно обгрунтовані рівні.котрі враховують в тому числі і грошове забезпечення громадян.а також рівень інфляції .Грабіжники скинуть останню сорочку з українського народу, а вже тоді розпочнеться "коліївщина".
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01.08.2025 12:38 Відповісти
Це не дивлячись на заборону Зеленского, народжену ще в 2022, не піднімати тарифи аж до півроку після закінчення війни??? Напевно в його голові ця подія вже відбулась.
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01.08.2025 13:02 Відповісти
Все одно підвищать, дивно що чекали так довго Потім скажуть,, вимога МВФ
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01.08.2025 13:02 Відповісти

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