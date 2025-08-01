Нацбанк спрогнозував поступове підвищення тарифів на комуналку для населення з наступного року

Національний банк України (НБУ) прогнозує підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та енергоносії з 2026 року.

Про це йдеться в липневому "Інфляційному звіті" Нацбанку.

"НБУ припускає, що до кінця 2025 року чинні тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. Проте з огляду на складну ситуацію в енергетиці припускається, що у 2026 році розпочнеться поступове приведення цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів", – зазначається у документі.

Втім, у Нацбанку зауважують, що темпи й масштаб підвищення тарифів поки що невизначені, оскільки різке підвищення вартості енергоносіїв могло б суттєво підживити інфляцію та вимагало б додаткових бюджетних видатків на субсидії. Натомість зволікання з підвищенням тарифів поглиблюватиме квазіфіскальні дисбаланси і погіршить фінансовий стан державних енергокомпаній.

Регулятор також зауважує, що цьогоріч адміністративна складова інфляції знижуватиметься саме завдяки "замороженим" тарифам. Проте складна ситуація в енергосистемі після масованих російських атак і потреба у відновленні галузі вже зумовлюють неминучість подорожчання послуг у середньостроковій перспективі.

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Раніше повідомлялось, що на українців може чекати стрибок інфляції через підвищення цін на електроенергію для бізнесу.