Сезон лохини в розпалі: Виробники знизили ціни на третину за тиждень

У розпал збирання лохини, що припадає на останню декаду липня, пропозиція ягоди від господарств швидко зростає і виробники вже знизили відпускні ціни в середньому на третину за тиждень.

Наразі лохину для продажу пропонують по 100–180 грн/кг залежно від якості, тобто на 33% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня, свідчать підрахунки проєкту EastFruit.

Втім, попри цей спад, ягода все ще дорожча, ніж торік у ті ж дні, приблизно на чверть. Аграрії пояснюють це нижчим валовим збором: весняні та літні погодні аномалії скоротили врожай, особливо якісної продукції, тож очікують, що ціни залишатимуться вищими за минулорічні до завершення сезону.

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Як повідомлялося, в Україні старт цьогорічного сезону лохини затримався приблизно на 10 днів порівняно з минулим роком через аномальні погодні умови наприкінці весни, а ціни на його початку перевищували торішні у кілька разів.