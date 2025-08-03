Путіну бракує грошей на війну: Росіянам у чотири рази підвищили штрафи за неправильне виховання дітей

Росіянам, які допускають неналежне виховання або навчання дітей, а також не виконують обов'язки щодо захисту їхніх прав та інтересів, підвищили штрафи в чотири рази.

Відповідний закон підписав президент РФ Владімір Путін, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, батьки чи опікуни за подібне порушення повинні будуть виплатити штраф у розмірі від 500 руб. до 2 тис. руб. замість колишніх 100-500 руб.

Документ зокрема торкнеться батьків-мігрантів, які не навчатимуть дітей російської мови.

Раніше стало відомо, що у Держдумі РФ готують законопроєкт, який зобов'яже розлучених батьків продовжувати спільне виховання дитини. Це потрібно, щоб вона виросла "патріотичною та соціально відповідальною особистістю", а також для того, "щоб врятувати Росію від вимирання".

До того стало відомо, що Держдума Росії ухвалила закон, який у чотири рази збільшує розмір штрафу для військовозобов'язаних, котрі не повідомили військовій владі про переїзд на нове місце перебування.

Наприкінці минулого року в Росії в півтора раза підвищили штрафи за порушення правил дорожнього руху.

У січні повідомлялося, що в Росії планують у 10 разів збільшити розмір штрафів за порушення санітарних вимог у житлових та громадських приміщеннях та перепланування квартир.

Нагадаємо, уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.