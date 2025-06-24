У Росії вчетверо підвищили штрафи за зміну місця проживання без повідомлення військкомату

Держдума Росії ухвалила закон, який у чотири рази збільшує розмір штрафу для військовозобов'язаних, котрі не повідомили військовій владі про переїзд на нове місце перебування.

Про це пише The Moscow Times.

Відтепер, згідно з новою нормою, штраф у розмірі від 10 тис. до 20 тис. руб. (проти колишніх 1-5 тис. руб.) загрожує за "неповідомлення громадянином військовому комісаріату або органу, який здійснює первинний військовий облік, у встановленому порядку" інформації про переїзд на нове місце проживання (на строк більше трьох місяців) без реєстрації там або за неявку до такої установи після переїзду.

У 2023 році за це правопорушення до адміністративної відповідальності було притягнуто понад 47 тис. осіб. 18,3 тис. порушників отримали попередження, а понад 28,7 тис. людей отримали штрафи.

Ініціатори законопроєкту вважають, що нинішня "незначна" величина штрафу "незрівнянна з діянням" і не забезпечує законослухняного способу життя росіян.

"Ухвалення законопроєкту дозволить суттєво підвищити відповідальність громадян за виконання обов'язків із військового обліку", – сказано в записці пояснення до документа.

Раніше повідомлялося, що в Росії продовжують знижувати виплати за відправку на війну проти України.

До того стало відомо, що вимога президента Росії Владіміра Путіна різко збільшити виплати контрактникам, що вирушають на війну проти України, виявилася не по кишені російським регіонам. Так, ряд суб'єктів РФ не може знайти гроші на виконання доручення Путіна, який висунув вимогу, щоб разові "бонуси" було збільшено до 400 тис. руб.

Перед тим німецьке видання Welt писало, що зупинка війни занурить Росію в глибоку економічну кризу, вийти з якої Росія самотужки не зможе.