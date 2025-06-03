У Росії продовжують знижувати виплати за відправку на війну проти України

У російському регіоні Башкортостан скоротили одноразову виплату за укладання контракту для участі у війні проти України. Так, із 5 червня вона становитиме 1 млн руб. замість нинішніх 1,6 млн руб.

Відновідний указ підписав глава російської республіки Радій Хабіров, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, регіональну частину виплати в Уфі уріжуть удвічі – з 1,2 млн до 600 тис. руб., проте там збережеться муніципальна надбавка в 700 тис. руб. Федеральна частина в розмірі 400 тис. руб. діє безстроково по всій Росії. Таким чином, ті, хто підписали контракти в Уфі, отримають 1,7 млн руб., а в решті військкоматів регіону – 1,4 млн руб.

Башкортостан – щонайменше четвертий регіон РФ, який знизив виплати. Раніше про скорочення заявила влада Ямало-Ненецького автономного округу (з 3,1 млн до 1,9 млн руб.), Нижегородської (з 3 млн до 1,5 млн руб.) та Белгородської (з 3 млн до 800 тис. руб.) областей.

На думку російських політологів, те, що відбувається, свідчить про проблеми з фінансуванням вербування на фронт.

За підрахунками співробітника німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге, зараз пошук контрактників для російської армії, що воює проти України, обходиться бюджету РФ приблизно в 2 млрд руб. на день. Із загальної суми приблизно три чверті (1,5 млрд руб.) оплачує влада регіонів, яка змушена витрачати на вербувальну кампанію майже 3% своїх бюджетів. Залишок – 0,5 млрд руб. – фінансує федеральна скарбниця.

Якщо поточні темпи витрат збережуться, то до кінця року це коштуватиме російському бюджету 730 млрд руб.

Як пвідомлялося, до кінця минулого року в Росії середня одноразова регіональна виплата за підписання контракту зі збройними силами зросла до 897 тис. руб., що в 5,3 раза більше, ніж роком раніше, коли вона становила 168 тис. руб.

До того стало відомо, що вимога президента Росії Владіміра Путіна різко збільшити виплати контрактникам, що вирушають на війну проти України, виявилася не по кишені російським регіонам. Так, ряд суб'єктів РФ не може знайти гроші на виконання доручення Путіна, який висунув вимогу, щоб разові "бонуси" було збільшено до 400 тис. руб.

До того німецьке видання Welt писало, що зупинка війни занурить Росію в глибоку економічну кризу, вийти з якої Росія самотужки не зможе.