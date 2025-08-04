В Україні зареєстрували понад 18 тисяч нових компаній за пів року. У яких сферах нових бізнесів найбільше?

За перше півріччя в ЄДР з’явилося 18,3 тис. нових юросіб, коли лише 6,7 тис. припинили роботу. Найактивніше реєстрували компанії у сферах оптової торгівлі (2 066), операцій із нерухомістю (1 439), ІТ (1 429), будівництва (1 351) та логістики (1 281).

Про це повідомляють аналітики YC.Market.

При цьому, у першому кварталі найстрімкіший приріст у річному обчисленні (р/р) показали реєстрації спортивних організацій (+287%), целюлозно-паперових виробників (+275%), телеком-компанії (+244%), підприємства у сфері водопостачання (+233%) та коксохімії (+175%). У другому злетіли реєстрації у сфері фінансого посередництва (+1 767%), аудиту і бухобліку (+190 %), громадських та держорганізацій (+176% і +156%), а також спорту (+136%).

Натомість закривалося найбільше громадських об’єднань (332), агрокомпаній (287), оптовиків (252), держорганізацій (154) та фірм зі сфери "інші послуги" (152). Протягмо січня-березня найбільше припиняли діяльність компанї в секторі електроніки, розваги, фармицевтики, реклами й енергетики, а з квітня по червень – знову громадські структури, освітні заклади, енергетика, спорт і держсектор.

Регіональна динаміка зберігає фокус на Києві, де зареєстровано 5,3 тис. нових юросіб та 209 ліквідовано, Дніпропетровщині – 1,3 тис./180, Львівщині – 1,3 тис./162, Київській – 1,1 тис. та Одеській областях – 1,0 тис./156. Саме там відчувалися найбільші коливання ринку.

Гендерна картина поступово змінюється – у другому кварталі кількість компаній, заснованих жінками, зросла на 3% (до 2 923), тоді як "чоловічі" реєстрації (5 384) втратили ті ж 3%.

Дивіться також: Настрої бізнесу погіршуються другий місяць підряд через посилення обстрілів і збільшення витрат, – опитування НБУ

Загалом український бізнес активніше переорієнтовується з традиційних секторів (агро, громадська діяльність) на більш мобільні – ІТ, логістику, нерухомість. Стійкість компаній дедалі більше визначає їхня гнучкість, здатність до релокації та швидкого реагування на воєнні та економічні виклики.

Раніше повідомлялось, що українці відкрили в Польщі понад 600 ІТ-компаній під час повномасштабної війни.