Санкції працюють: Витратит російських компаній на заміну іноземного ПЗ оцінили у 1,6 трильйонів рублів

Аналітики Центру макроекономічного аналізу й короткострокового прогнозування оцінили, що у 2024 році російські компанії витратили близько 1,6 трильйона рублів на заміну програмного забезпечення західних вендорів.

На ці витрати припало дві третини приросту інвестицій у "нематеріальні активи" або майже 4% загального обсягу інвестицій минулого року, повідомляє The Moscow Times.

Водночас зазначається, що фактично ці колосальні капітальні витрати лише компенсували втрати після виходу з ринку Microsoft, Oracle, SAP, IBM та інших, не створюючи нової доданої вартості.

Штучний "бум" інвестицій у ПЗ додатково зумовив стрибок цін в сегменті, оскільки вартість програм і баз даних з 2019 року зросла майже на 90%, тоді як офіційні інвестиційні дефлятори фіксували лише 22%. Без цих вимушених витрат середньорічне зростання інвестицій у 2020-2024 роках було б нижчим приблизно на 0,8%.

Вихід з ринку світових ІТ-компаній і заборона використання їхнього софту в критичній інфраструктурі з 2025 року, на думку аналітиків російського "Газпромбанку", вже гальмують продуктивність праці, очікувати темпів її приросту вище 1,5-2% на рік тепер не доводиться.

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Центральний банк РФ закликає розподіляти обмежені ресурси ефективніше, але значна їх частина вже витрачена на імпортозаміщення, що лише нівелює наслідки санкцій, а не розвиває економіку, додали у банку.

Раніше повідомлялось, що промислова активність у РФ уповільнилась до мінімуму з березня 2022 року, – Reuters.