У топ-10 – лише кросовери: Які автомобілі українці купують найчастіше

За підсумками липня, в десятку найпопулярніших авто на українському ринку нових легковиків потрапили лише кросовери.

Продажі нового Renault Duster у липні сягнули 491 автомобіля, що забезпечило моделі перше місце на українському ринку легковиків. Другим став BYD Song Plus із 391 проданою машиною, третім – Toyota RAV4 (245 од.), повідомила асоціація "Укравтопром".

До першої п’ятірки також увійшли Hyundai Tucson (208 реєстрацій) і Honda eNS1 (206 од.). Решта позицій розподілилися насупним чином:

Volkswagen Touareg – 165,

Škoda Kodiaq – 164,

Kia Sportage – 162,

Toyota Prado – 155,

Volkswagen ID.UNYX – 131 автомобіль.

Читайте також: У Києві придбали понад 11 тисяч нових автомобілів за пів року. Львівщина – лідер за ввезенням уживаних авто

За даними "Укравтопром", зазначені десять моделей сформували понад третину всіх липневих продажів нових легковиків, підтвердивши стійкий попит українців саме на кросовери.

Раніше повідомлялось, що було оприлюднено перелік найпопулярніших нових авто у європейців. Українці обирають дорожчі.