Нове агентство PlayCity оштрафувало вісім казино на 3,2 мільйона

Державне агентство PlayCity наклало штрафи по 400 тис. грн на вісім ліцензованих казино за несвоєчасне подання обов’язкової звітності, передбаченої Законом "Про державне регулювання азартних ігор".

Загальна сума санкцій сягнула 3,2 млн грн, повідомляє пресслужба Мінцифри.

Під санкції потрапили Golden Bonus, WinBoss, WinBoss "Гральні автомати", F1RST, Royal Club, WIN, 4444 та Party Casino.

Згідно із законодавством, оператори мають у визначені строки звітувати про:

відповідність ліцензійним умовам;

фінансовий стан і рух коштів;

заходи з профілактики та боротьби з ігровою залежністю;

інші ключові показники діяльності.

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У PlayCity наголосили, що звітність є "фундаментом прозорості" галузі, а регулярні перевірки мають установити однакові правила для всіх учасників ринку та вивести гральний бізнес у повністю легальне поле.

Раніше повідомлялось, що в Україні заблокували 133 нелегальних онлайн-казино.