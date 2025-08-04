Прокуратура подала ще один позов до підрядника будівництва моста на Троєщину: вимагає повернути 2 мільярди

Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулась до суду з позовом про визнання недійсним одного з договорів на будівництво ділянки Подільського мосту від дамби Русанівських садів до бульвару Перова.

Господарський суд міста Києва вже відкрив провадження у справі, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У своєму позові прокурори вимагають визнати недійсним договір на будівництво Подільського мосту на понад 2 млрд гривень та стягнути ці кошти з підрядника.

У столичній прокуратурі нагадали, що у квітні 2017 року КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та приватне товариство уклали договір підряду на будівництво Подільського мостового переходу.

"Протягом 8 останніх років строк виконання робіт неодноразово продовжувався, а ціна робіт збільшилась з 1,7 млрд гривень до 3,5 млрд гривень, тобто майже у двічі, що підтверджується 90 додатковими угодами до договору", – зазначається у повідомленні.

Загалом, станом на липень 2025 року з бюджету міста Києва сплачено підряднику понад 2 млрд гривень.

Водночас Антимонопольний комітет (АМКУ) визнав, що що двоє учасників тендеру у 2017 році змовилися, спотворивши результати тендеру. Протягом 2022-2023 років учасники торгів намагались оскаржити цей висновок в судах, однак суди всіх інстанцій відмовили у задоволенні їхніх вимог.

"Відтак Подільська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду позов в інтересах держави про визнання недійсним договору підряду як такого, що суперечить інтересам держави й суспільства, та стягнення сплачених грошей з переможця тендеру", – додали у прокуратурі.

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Як повідомлялося, у грудні 2024 року Подільська окружна прокуратура Києва вже подала аналогічний позов – про визнання недійсним договору підряду на будівництво ділянки Подільського мосту через Дніпро вартістю 8,4 млрд гривень.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року АМКУ оштрафував ТОВ "Форма" і ТОВ "Еко-Буд Трейд" на загальну суму 182,5 млн грн за змову на тендері з виконання генпідрядних робіт на Подільському мосту через річку Дніпро в Києві вартістю 6,1 млрд грн.

Згодом журналісти з'ясували, що сотні мільйонів із міського бюджету, виділених на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту, могли осідати на рахунках компаній сім'ї народного депутата Миколи Тищенка ("Слуга народу"), кума голови Офісу президента Андрія Єрмака. Крім того, до освоєння коштів, виділених на будівництво мостового переходу, виявилось причетне оточення заступника Єрмака Олега Татарова.

За інформацією журналістів, раніше підрядника будівництва мостового переходу контролював Денис Комарницький – соратник колишнього київського мера Леоніда Черновецького і так званий "смотрящий за Києвом" за часів президентства Володимира Зеленського.

Комарницький за допомогою правоохоронців встиг втекти за кордон, поки НАБУ готувало йому підозру в одній із справ про заволодіння столичною землею. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно обрав запобіжний захід для нього у вигляді тримання під вартою.