Связанный с окружением Татарова бизнесмен занялся строительством моста на Троещину. ВИДЕО

Незадолго до и уже после назначения Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента Владимира Зеленского, ряд активов корпорации "Укрбуд" и ее экс-президента Максима Микитася оформили на лиц, связанных с окружением самого Татарова.

Об этом говорится в расследовании программы Bihus.Info.

Так, в конце 2019 года, после того, как Микитась оказался в СИЗО из-за расследования НАБУ, а сам "Укрбуд" по сути остановил работу, была создана компания "Дейринг Капитал". Фирма зарегистрирована в Киеве по ул. Антоновича, 131, где Татаров и члены его семьи владеют рядом объектов недвижимости.

Одним из владельцев "Дейринг Капитала" стал тесть Олега Татарова Александр Павлушин. Фирма без строительного опыта получила одну из строек "Укрбуда" – летом 2020 года она оформила аренду на 1,3 га земли в Святошинском районе для строительства многоэтажки, которую до начала проблем планировал строить "Укрбуд" и уже имел соответствующие договоренности.

Партнершей тестя Татарова по "Дейринг Капиталу" является Людмила Мищенко с пропиской в ​​Донецке. Она значится совладелицей еще одной компании с регистрацией на Антоновича, 131 – "Кий-Плаза". Ее партнером здесь указан киевлянин Валерия Мищенко.

В конце октября 2020 года, через два месяца после назначения Татарова в Офис президента, Мищенко стал владельцем 45% в компании "Эко-Буд-Трейд" – подрядчика строительства Подольско-Воскресенского моста, которая осваивает на этом объекте около 7 млрд грн из бюджета Киева.

Эти 45% в фирме ранее были оформлены на подставное лицо, а реальным собственником этой доли мог быть сам Микитась, что подтверждается рядом неофициальных документов и заявлениями самого Микитася.

"Эко-Буд-Трейд" при строительстве Подольско-Воскресенского моста выступала банальной "прокладкой" – получала средства, часть оставляла себе, а на остальные искала реальных подрядчиков. По информации журналистов, фирму контролирует Денис Комарницкий – соратник бывшего киевского мэра Леонида Черновецкого, а ныне так называемый "смотрящий за Киевом" от Офиса президента.

"Этот парень (предыдущий владелец доли, – ред.) просто "фунтом" был, как я понимаю, потому что он никакого отношения к компании не имел, он представлял интересы Микитася. Не знал за сколько, кто, чего и как. Поскольку он никакой прибыли не получал, только проблемы, я считаю, что мы от этих главных проблем его освободили", – подтвердил новый формальный собственник доли Валерий Мищенко.

При этом он утверждает, что представляет интересы исключительного самого себя как бизнесмена.

Журналисты выяснили, что этот же Мищенко сейчас имеет все шансы оформить контроль над еще одним активом Микитася – компанией "БК "Укрбудмонтаж". Эта фирма в течение последних нескольких лет получила подряды на сумму около 3 млрд грн на выполнение работ для "Энергоатома" и "Чернобыльской АЭС" и контролировалась женой Максима Микитася. В 2019 году жена Микитася из совладельцев компании исчезла, фирму записала на одного из ее давних сотрудников.

Весной 2020 года Валерий Мищенко подписал с новым формальным владельцем "Укрбудмонтажа" договор, по которому Мищенко предоставил ссуду под залог компании. Можно предположить, что этот договор является путем к передаче актива новому владельцу.

Как сообщалось, 29 декабря Нацполиция сообщила бывшему владельцу компании "Укрбуд", фигуранту дела о хищении имущества Нацгвардии Максиму Микитасю о подозрении в заказе похищения юриста в Киеве, которе состоялось 8 декабря. 31 декабря Шевченковский райсуд Киева арестовал Микитася по этому делу без права внесения залога.

Перед этим подозреваемый Микитась заключил сделку со следствием НАБУ по делу о завладении имуществом Нацгвардии и вышел из СИЗО. Он обязался компенсировать причиненные государству убытки, а также дал показания на замглавы Офиса президента Олега Татарова, обвинив его в организации фальсификации экспертизы по делу.

Детективы НАБУ на основании показаний Микитася по этому делу сообщили о подозрении заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, а также замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Однако 14 декабря судья Печерского районного суда города Киева Сергей Вовк по ходатайству адвоката одного из фигурнатов дела обязал генпрокурора Ирину Венедиктову забрать у НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) дело Татарова и передать его другому органу. Ранее Сергей Вовк аналогичным образом принимал решения в интересах других фигурантов расследований НАБУ.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента 6 августа.

Известно, что Татаров в 2011-2014 годах занимал должность заместителя начальника главного следственного управления МВД во время руководства министерством сбежавшего впоследствии в Россию Виталия Захарченко. Во время Революции достоинства в том числе отвечал за криминальное преследование ее участников.

После бегства экс-президента Виктора Януковича в Россию Татаров в 2014-2018 годах возглавлял юридический департамент ПАО "Строительная корпорация "Укрбуд", которое контролировалось бывшим нардепом Максимом Микитасем.