Імпорт агропродовольства в Україну за рік збільшився на 10%. Що завозили та звідки?

У січні-червні 2025 року в Україну було ввезено агропродукції на $4,26 млрд, що на $398 млн більше, ніж за шість місяців минулого року.

Про це йдеться в повідомленні Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Як зазначається, основними постачальниками агропродовольчої продукції в Україну традиційно виступають держави Європейського Союзу – на них припадає понад 52% імпортних поставок. За перше півріччя в ЄС було закуплено сільгосппродукції на суму в $2,24 млрд.

Імпорт із інших регіонів був меншим За січень-червень цього року українські компанії закупили продовольства у партнерів із Азії на $820 млн (понад 19% у загальних обсягах закупівель), країн Латинської Америки – на $351 млн (8%) та Африканського континенту – на $242 млн (близько 6%).

У рейтингу головних постачальників сільськогосподарської продукції в Україну провідні місця посідають:

Польща ($568 млн),

Туреччина ($345 млн),

Німеччина ($322 млн),

Італія ($202 млн),

Нідерланди ($200 млн),

Франція ($171 млн),

Норвегія ($147 млн),

Іспанія ($140 млн),

Китай ($132 млн),

Еквадор ($111 млн).

Сумарно ці 10 країн забезпечують 55% вартості українського аграрного імпорту.

Товарна структура імпорту продовольчої продукції в Україну в цілому залишається незмінною, проте внаслідок окупації окремих територій та бойових дій на півдні України до переліку основних імпортованих продуктів додалися овочеві культури.

Імпорт плодово-ягідної групи формується переважно з цитрусових і бананів, інших екзотичних фруктів разом із горіхами. За перше півріччя він склав $472 млн, що на 14% перевищило вартість закупок за аналогічний період попереднього року.

Одна з двох найбільших часток імпорту зарубіжних продуктів харчування припадає на рибу, ракоподібні та молюски. Обсяги їх закупівель фактично не змінились проти відповідного періоду минулого року.

У структурі імпорту продукції цієї товарної групи, який за шість місяців цього року склав $444 млн, помітно виділяється морожена риба. Її закупили на $196 млн, і це приблизно на 6% менше показника у $209 млн за відповідний період 2024 року.

Алкогольних і безалкогольних напоїв закупили на $370 млн – приблизно на 2% більше, ніж торік. При цьому більша частка імпорту – $304 млн – сформована за рахунок міцних спиртних напоїв, вин та пива.

Вартість закупівель овочів з-за кордону збільшилася на 64% і склала $355 млн. Основний акцент українські компанії-імпортери зробили на придбанні помідорів, картоплі, капусти, моркви, огірків, солодкого перцю – продуктів, власна пропозиція яких звично зменшилась після проходження періоду збирання минулорічного урожаю або через неочікувані скорочення обсягів виробництва.

Різних харчових продуктів,зокрема екстрактів, концентратів, готових соусів тощо, закупили за кордоном на $277 млн, що на 2% перевищило показник першого півріччя минулого року по даній групі.

Обсяги поставок какаопродуктів збільшилися на 29% і склали $265 млн.

Насіння та плодів олійних культур за січень-червень 2025 року імпортували на $260 млн, що на 10% відстає від закупівель продукції даної групи у січні-червні минулого року. Особливо виділяється насіння соняшнику, вартісні поставки якого знизились на 17% і склали $133 млн.

Імпортні закупівлі кормів для тварин і відходів зменшилися у вартісному виразі на 2% і склали $226 млн.

Обсяги поставок в Україну тютюнових виробів за цей період залишились на рівні минулого року й становили $213 млн.

Закупівля кави та чаю збільшиися на чверть – їх було імпортовано на $211 млн.

Сукупно ці продукти утворюють понад 70% українського імпорту сільгосппродукції в грошовому виразі.

Раніше повідомлялося, що в останні роки ціни на продовольчі товари в Україні зблизилися з рівнем цін у країнах ЄС, а цього року навіть перевищили рівень країн-сусідів щодо низки товарів. При цьому зростання цін на продукти в Україні за останні роки було значно швидшим, ніж у ЄС.