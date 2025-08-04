"Нова пошта" зменшила чистий прибуток за пів року майже на 20%

Компанія "Нова пошта" в другому кварталі цього року збільшила неконсолідований чистий прибуток на 2,6% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 905,45 млн грн.

Про це свідчить звітність компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, виручка і другому кварталі зросла на 22,9% – до 12,71 млрд грн.

Загалом за перше півріччя цього року чистий прибуток "Нової пошти" зменшився на 19,6% – до 1,2 млрд грн, тоді як виручка зросла на 22,1% – до 24,57 млрд грн.

Валовий прибуток за перше півріччя збільшився на 30,8% – до 5,06 млрд грн, тоді як операційний – на 45,6%, до 2,44 млрд грн.

Менший чистий прибуток пов'язаний із тим, що за січень-червень минулого року "Нова пошта" отримала 1,34 млрд грн інших фінансових доходів, тоді як за такий самий період цього року – 341,15 млн грн, але одночасно збільшила сплату податку на прибуток до 227,01 млн грн з 83,43 млн грн.

Окрім того, компанія наприкінці травня вирішила випустили новий чотирирічний випуск облігацій серії "H" на 1 млрд грн з номінальною ставкою доходності 16% у перший рік та UIRD+3 відсоткові пункти в наступні три роки.

На середину цього року "Нова пошта" мала зобов'язання за трьома випусками облігацій серій "E", "F" та "G" відповідно на 995,82 млн грн із погашенням 30 липня цього року, 998,45 млн грн – із погашенням 1 червня наступного року та 999,38 млн грн – із погашенням 2 травня 2027 року.

Банківські зобов’язання компанії на середину цього року скоротилися до 6,39 млрд грн з 6,64 млрд грн кварталом раніше.

Раніше повідомлялося, що найбільший український приватний поштовий оператор "Нова пошта" планує скоротити до кінця року близько 2900 працівників, або приблизно 10% від загальної чисельності.

Нагадаємо, "Нова пошта" входить до переліку найбільших роботодавців в Україні, у 2024 році вона займала за цим показником шосте місце, забезпечивши роботою понад 27 тис. осіб.

Згідно із фінансовим звітом "Нової пошти" за перший квартал 2025 року, її чистий консолідований дохід зріс на 20,7% порівняно із першим кварталом минулого року – до 14,33 млрд грн, тоді як чистий прибуток зменшився на 21,4% – до 567,7 млн грн.

Кінцевими бенефiцiарними власниками компанії є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.