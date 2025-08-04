Казахстан уперше експортував нафту в Угорщину морським шляхом через Хорватію

Казахстанська національна нафтогазова компанія "КазМунайГаз" (КМГ) експортувала першу партію нафти до Угорщини морським маршрутом через Хорватію.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зокрема, в рамках стратегічного розширення співробітництва "КазМунайГазу" та угорської MOL Group було здійснено першу поставку казахстанської нафти обсягом 85 тис. тонн на угорський нафтопереробний завод.

Транспортування здійснювалося в два етапи: спочатку казахстанський танкер "Алатау" компанії "Казмортрансфлот" (дочірнє підприємство КМГ) доставив нафту морем із російського порту "Новоросійськ" до хорватського порту "Омишаль". Звідти вантаж вирушив до кінцевого пункту призначення Адріатичним нафтопроводом, яким управляє хорватська компанія Janaf.

Після прибуття танкера до Хорватії відбулася зустріч представників КМГ, MOL Group та Janaf, і за її підсумками було підписано рамкову угоду з питань майбутніх поставок нафти.

"Цей крок дає змогу Казахстану значно розширити географію експорту нафти КМГ на ринки Європейського Союзу", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Казахстан і Туреччина вивчають можливості збільшення експорту казахстанської нафти в обхід Росії через трубопровід Баку – Тбілісі – Джейхан.

У травні стало відомо, що Уго

рщина та Сербія планують до кінця 2027 року побудувати нафтопровід, який дозволить поставляти російську нафту в Сербію.