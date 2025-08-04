Росстат визнав, що 68% росіян отримують зарплату нижчу за середню

Нерівність у зарплатах працюючих росіян залишається дуже високою. Так, дві третини громадян Росії отримують заробітну плату нижчу за середню по країні.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані Росстату.

Згідно з дослідженням, яке Росстат проводить кожні два роки, середня зарплата в Росії в квітні склала 99,4 тис. руб. ($1,24 тис.) – у середньому по країні – 97,38 тис. руб. Дослідження торкнулося 28,4 млн осіб.

Більше 100 тис. руб. на місяць заробляли 9,09 млн осіб, або 31,9%.

Інші дві третини, відповідно, отримували зарплату нижчу за середню.

Із тих, хто отримує понад 100 тис. руб. на місяць більше половини (17,2%) заробляють до 150 тис. руб., ще в 6,9% зарплати становлять 150-200 тис. руб., у 6,3% – 200-400 тис. руб.

Від 400 тис. руб. до 1 млн руб. заробляють 1,5%, а людей із зарплатами понад 1 млн руб. Росстат нарахував 45 428 – майже вдвічі більше, ніж два роки тому.

Таке зростання кількості найбільш високооплачуваних співробітників – багато в чому результат інфляції, проте він відображає зміни, що відбулися в економіці. Найбільше зарплатних мільйонерів серед ІТ-компаній (9930), у торгівлі (6673), обробних виробництвах (6301), фінансах (6206) та "професійної, наукової та технічної діяльності" (5303).

Два роки тому за кількістю мільйонерів лідирувала торгівля (4315), обробка (3971), фінанси (3656), професійна та наукова діяльність (3180), ІТ (2500).

Раніше повідомлялося, що в Росії з початку року майже вдвічі побільшало компаній, які планують скорочувати співробітників. Так, якщо і січні частка таких організацій становила 6,9% від загальної кількості, то у червні – 11,5%.

Перед тим Центробанк РФ заявив, що гонка зарплат у Росії, в ході якої вони у 2023-2024 роках зросли на 8,2% та 9,1% у реальному вираженні (з поправкою на інфляцію), добігає кінця: дефіцит кадрів зберігається, але стає менш гострим, економіка уповільнюється, а попит падає – в таких умовах у компаній все менше стимулів утримувати співробітників рублем, а в багатьох такої можливості вже просто немає.