У російського бізнесу закінчуються гроші на підвищення зарплат, попри дефіцит кадрів, – ЦБ РФ

Гонка зарплат у Росії, в ході якої вони у 2023-2024 роках зросли на 8,2% та 9,1% у реальному вираженні (з поправкою на інфляцію), добігає кінця: дефіцит кадрів зберігається, але стає менш гострим, економіка уповільнюється, а попит падає – в таких умовах у компаній все менше стимулів утримувати співробітників рублем, а в багатьох такої можливості вже просто немає.

Про це свідчать дані Центробанку Росії, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, дедалі більше підприємств вибуває із "зарплатних перегонів", оскільки можливості перенесення витрат на оплату праці у відпускні ціни поступово вичерпуються. У квітні зростання реальних зарплат склало 4,6% у річному вираженні.

На думку Центробанку РФ, ознаки зменшення напруженості на ринку праці останніми місяцями стали більш вираженими. До них регулятор відносить скорочення потреби роботодавців у працівниках та кількості активних вакансій.

Із цього російський регулятор робить висновок, що в результаті рівень конкуренції за робочі місця збільшився і в більшості регіонів став помірним. Регулярні опитування ЦБ Росії фіксують зниження частки тих підприємств, що скаржаться на дефіцит кадрів (з 69% у січні до 66% у червні). У другому кварталі підприємства відзначали зростання забезпеченості персоналом.

Це відбувається багато в чому через різке уповільнення економіки.

"У багатьох респондентів потреба в співробітниках зменшилася через зниження попиту на продукцію", – зазначає російський Центробанк і констатує: в цих умовах зростання фактичних і запропонованих зарплат уповільнилося, а "плани підприємств із зайнятості та збільшення оплати праці стали більш стриманими".

Низка компаній, які збиралися підвищувати зарплати, тепер розраховують обійтися без цього, інші відмовляються від найму, вводять режим неповної зайнятості, надають позапланові відпустки або перейшли до звільнень.

Зросла частка тих, хто очікує збереження числа зайнятих без змін (65% проти 62% у січні) та планує скоротити кількість працівників (до 11,5% з 6,9% у січні). Це найбільш характерно для видобутку корисних копалин, машинобудування та фармацевтики.

Раніше повідомлялося, що в Росії почала різко зростати заборгованість із зарплати. Так, із січня по березень цього року борги компаній перед співробітниками офіційно збільшилися з 0,5 млрд руб. до 1,5 млрд руб. Однак, за даними профспілок, показник суттєво вищий і досягає 2,4 млрд руб.

Зі свого боку глава "Сбєрбанку" Герман Греф заявив, що у третини (34%) громадян Росії за першу половину 2025 року знизився рівень зарплати, при цьому в 7% росіян, що працюють, доходи впали більш ніж удвічі.

До того глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.