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Новини
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Україна в липні збільшила експорт електроенергії на 16%. Торік експорт був відсутній

Україна в липні збільшила експорт електроенергії на 16%

У липні цього року Україна збільшила експорт електроенергії на 16% порівняно з червнем – до 282,2 тис. МВт-год.

Про це свідчать дані ExPro Electricity.

Як повідомляється, різко зросли поставки електроенергії до Молдови, в розрізі доби за цим напрямом експорт відбувався майже в усі години. Загалом до Молдови в липні було експортовано понад 115 тис. МВт-год електроенергії, що становить 41% від усього обсягу.

Проте за усіма іншими напрямами експорт скоротився, найбільше зниження було в поставках до Словаччини, на 24%.

У липні минулого року експорт електроенергії був відсутній.

За обсягами Україна залишається нетто-експортером, однак загальні витрати на імпорт є суттєво більшими за надходження від експорту.

Імпорт електроенергії у липні 2025 року зріс на 24,7%, порівняно з червнем – до 257,7 тис. МВт-год.

Скоротились поставки з Молдови, на 55%, та з Польщі, майже на 1%.

За іншими напрямами імпорт виріс.

Найбільшу частку в структурі імпорту й надалі займає Угорщина, майже 41%. Порівняно з липнем 2024 року цьогоріч імпорт знизився втричі.

Раніше повідомлялося, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в 1,6 раза підвищила граничні ціни на ринку електроенергії (так звані "прайс-кепи") у період з 17:00 до 23:00.

На початку липня стало відомо, що європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшила максимальну спроможність для експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС на 250 МВт – до 900 МВт.

У червні цього року Україна збільшила експорт електроенергії в 2,5 раза в порівнянні з попереднім місяцем – до понад 237 тис. МВт-год. У червні минулого року експорт був відсутній.

Таким чином, за підсумками червня 2025 року Україна є нетто-експортером, вперше з жовтня 2023 року, а обсяги експорту електроенергії повернулися на рівень осені 2022 року, до початку повномасштабних атак на енергетичну інфраструктуру України.

Автор: 

імпорт (2390) експорт (3919) електроенергія (4344)


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Что-то не сходится.
То вся энергетика разбита, то на экспорт есть 🤔
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04.08.2025 19:25 Відповісти
Зачекаємо зиму. Подивимося на ваш експорт
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04.08.2025 19:39 Відповісти
Ростемо, як і належить у Країні Мрій одного Звіздуна.
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04.08.2025 19:46 Відповісти

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