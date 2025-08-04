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Організатори аукціонів на "Prozorro.Продажі" цьогоріч отримали понад 5,7 мільярда гривень. Що принесло найбільше грошей?. ІНФОГРАФІКА

Організатори аукціонів на

Організатори онлайн-аукціонів у системі "Prozorro.Продажі" від початку цього року отримали понад 5,71 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні "Prozorro.Продажі".

Як зазначається, така сума – це результат понад 14,3 тис. успішно завершених торгів.

Лідерами за обсягом доходу стали:

  • продаж та оренда земельних ділянок (1,84 млрд грн);
  • приватизація державного та комунального майна (1,31 млрд грн);
  • аукціони в межах справ про банкрутство (821,4 млн грн);
  • продаж майна та активів (702,2 млн грн);
  • комерційний продаж (334,5 млн грн).

"Ще майже 2,5 тис. онлайн-аукціонів перебувають у статусі закриття угоди та потенційно можуть принести організаторам понад 3 млрд грн", – сказано в повідомленні.

Станом на 4 серпня в системі "Prozorro.Продажі" оголошено понад 7,2 тис. онлайн-аукціонів, у яких можна взяти участь.

Організатори аукціонів на "Prozorro.Продажі" цьогоріч отримали понад 5,7 мільярда гривень

Раніше повідомлялося, що за перші шість місяців 2025 року у системі "Prozorro.Продажі" відбулося 388 успішних аукціонів, де аграрії отримали в суборенду майже 30 тис. га державних сільськогосподарських земель.

Перед тим стало відомо, що Кабінет Міністрів затвердив переліки критичних і стратегічних мінералів, а також 60 ділянок надр для аукціонів і 26 ділянок для конкурсів на укладення угод про розподіл продукції, що дозволить залучити інвесторів до видобутку літію, титану, міді та інших стратегічних корисних копалин для зміцнення обороноздатності та розвитку економіки України.

Автор: 

аукціон (1358) тендер (2212) торги (112) Prozorro (1796)


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Організатори аукціонів на "Prozorro.Продажі" цьогоріч отримали понад 5,7 мільярда гривень. Що принесло найбільше грошей?

Тіко не наполеглива праця на полі чи в шахті!
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04.08.2025 21:03 Відповісти

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