Організатори аукціонів на "Prozorro.Продажі" цьогоріч отримали понад 5,7 мільярда гривень. Що принесло найбільше грошей?. ІНФОГРАФІКА
Організатори онлайн-аукціонів у системі "Prozorro.Продажі" від початку цього року отримали понад 5,71 млрд грн.
Про це йдеться в повідомленні "Prozorro.Продажі".
Як зазначається, така сума – це результат понад 14,3 тис. успішно завершених торгів.
Лідерами за обсягом доходу стали:
- продаж та оренда земельних ділянок (1,84 млрд грн);
- приватизація державного та комунального майна (1,31 млрд грн);
- аукціони в межах справ про банкрутство (821,4 млн грн);
- продаж майна та активів (702,2 млн грн);
- комерційний продаж (334,5 млн грн).
"Ще майже 2,5 тис. онлайн-аукціонів перебувають у статусі закриття угоди та потенційно можуть принести організаторам понад 3 млрд грн", – сказано в повідомленні.
Станом на 4 серпня в системі "Prozorro.Продажі" оголошено понад 7,2 тис. онлайн-аукціонів, у яких можна взяти участь.
Раніше повідомлялося, що за перші шість місяців 2025 року у системі "Prozorro.Продажі" відбулося 388 успішних аукціонів, де аграрії отримали в суборенду майже 30 тис. га державних сільськогосподарських земель.
Перед тим стало відомо, що Кабінет Міністрів затвердив переліки критичних і стратегічних мінералів, а також 60 ділянок надр для аукціонів і 26 ділянок для конкурсів на укладення угод про розподіл продукції, що дозволить залучити інвесторів до видобутку літію, титану, міді та інших стратегічних корисних копалин для зміцнення обороноздатності та розвитку економіки України.
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