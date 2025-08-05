Проти сервісу бронювання Booking подали позов понад 10 тисяч європейських готелів

Понад 10 тис. готелів із різних країн Європейського Союзу об'єдналися в колективному позові проти компанії Booking.com – сервісі бронювання, звинувачуючи її в недобросовісній комерційній практиці.

Про це пише NOS, передає Укрінформ.

Як повідомляється, позов підтримується HOTREC (європейська асоціація національних асоціацій готелів і ресторанів, яка представляє інтереси цього сектору).

"Понад 10 тис. готелів у Європі приєдналися до колективного позову проти Booking.com. Вони вимагають компенсації, стверджуючи, що втратили гроші через політику сайту щодо бронювання готелів. Споживачі також подали колективний позов раніше цього року", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що платформа довгий час використовувала так звані "умови найкращої ціни", згідно з якими готелі не мали права пропонувати свої номери дешевше на інших платформах.

Минулого року Європейський суд постановив, що така практика суперечить антимонопольному законодавству.

Окремо, ще в червні стало відомо, що нідерландська спілка споживачів (Consumentenbond) готує аналогічний колективний позов. Організація стверджує, що клієнти, які бронювали готелі через сайт, роками переплачували через недобросовісну практику.

У відповідь у Booking.com звинувачення назвали "безпідставними" та заявили, що захищатимуть свої інтереси в суді.

Метою колективного позову є забезпечення компенсації за збитки, завдані в період з 2004 по 2024 рік.

Очікується, що цей судовий процес може мати значний вплив на правила гри у сфері онлайн-бронювання житла в Європі.

У травні повідомлялося, що Іспанія наказала Airbnb – міжнародній платформі для бронювання житла – вилучити понад 65 тис. оголошень про оренду житла, які порушували чинні правила.

Також стало відомо, що сплата туристичного збору в Україні цього року зросла на понад третину порівняно з минулим роком. Так, у січні-травні місцеві бюджети отримали 132 млн грн туристичного збору, тоді як за п'ять місяців минулого року надійшло 98,6 млн грн.