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Проти сервісу бронювання Booking подали позов понад 10 тисяч європейських готелів

Проти сервісу бронювання Booking подали позов понад 10 тисяч європейських готелів

Понад 10 тис. готелів із різних країн Європейського Союзу об'єдналися в колективному позові проти компанії Booking.com – сервісі бронювання, звинувачуючи її в недобросовісній комерційній практиці.

Про це пише NOS, передає Укрінформ.

Як повідомляється, позов підтримується HOTREC (європейська асоціація національних асоціацій готелів і ресторанів, яка представляє інтереси цього сектору).

"Понад 10 тис. готелів у Європі приєдналися до колективного позову проти Booking.com. Вони вимагають компенсації, стверджуючи, що втратили гроші через політику сайту щодо бронювання готелів. Споживачі також подали колективний позов раніше цього року", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що платформа довгий час використовувала так звані "умови найкращої ціни", згідно з якими готелі не мали права пропонувати свої номери дешевше на інших платформах.

Минулого року Європейський суд постановив, що така практика суперечить антимонопольному законодавству.

Окремо, ще в червні стало відомо, що нідерландська спілка споживачів (Consumentenbond) готує аналогічний колективний позов. Організація стверджує, що клієнти, які бронювали готелі через сайт, роками переплачували через недобросовісну практику.

У відповідь у Booking.com звинувачення назвали "безпідставними" та заявили, що захищатимуть свої інтереси в суді.

Метою колективного позову є забезпечення компенсації за збитки, завдані в період з 2004 по 2024 рік.

Очікується, що цей судовий процес може мати значний вплив на правила гри у сфері онлайн-бронювання житла в Європі.

У травні повідомлялося, що Іспанія наказала Airbnb – міжнародній платформі для бронювання житла – вилучити понад 65 тис. оголошень про оренду житла, які порушували чинні правила.

Також стало відомо, що сплата туристичного збору в Україні цього року зросла на понад третину порівняно з минулим роком. Так, у січні-травні місцеві бюджети отримали 132 млн грн туристичного збору, тоді як за п'ять місяців минулого року надійшло 98,6 млн грн.

Автор: 

готелі (98) позов (125) суд (3354) туризм (796) Booking (3)


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