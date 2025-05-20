Іспанія заблокує понад 65 тисяч оголошень про туристичну оренду житла на Airbnb

Іспанія наказала Airbnb – міжнародній платформі для бронювання житла – вилучити понад 65 тис. оголошень про оренду житла, які порушували чинні правила.

Про це пише Reuters.

Більшість оголошень Airbnb, які будуть заблоковані, не містять номера ліцензії, а інші не уточнюють, чи був власник фізичною особою чи корпорацією.

Міністр захисту прав споживачів Іспанії Пабло Бустіндуй заявив, що його метою є покласти край загальній "відсутності контролю" та "незаконності" в бізнесі оренди житла для відпочинку.

Бустіндуй додав, що Вищий суд Мадрида підтримує запит на вилучення до 5,8 тис. оголошень.

В Airbnb своєю чергою заявили, що оскаржать це рішення. Компанія вважає, що Міністерство не має повноважень виносити рішення щодо короткострокової оренди та не надало переліку невідповідного житла, заснованого на доказах. Деякі з інкримінованих оголошень не є туристичними.

Влада Іспанії почала вживати заходів проти оренди туристичного житла через такі сайти, як Airbnb та Booking, які, на думку іспанців, створюють надлишковий туризм, зменшують пропозицію житла та роблять оренду недоступною для багатьох місцевих жителів. Житлове будівництво стало серйозною проблемою в Іспанії, оскільки воно не встигає за попитом.

Міністерство захисту прав споживачів Іспанії розпочало розслідування щодо Airbnb у грудні, а в січні прем'єр-міністр Педро Санчес оприлюднив план підвищення податків на дохід від оренди житла для відпочинку через платформи.

Мер Барселони Хауме Кольбоні в червні минулого року наказав запровадити повну заборону на оренду житла для туризму до 2028 року.

Як повідомлялося, Іспанія з 3 квітня цього року припинила видачу "золотих віз" – дозволів на проживання в країні, що надаються за інвестиції в економіку країни.

У січні стало відомо, що влада Іспанії збирається ввести 100% податок на нерухомість для покупців із країн, що не входять до Європейського Союзу.