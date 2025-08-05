Фонд держмайна знайшов нового покупця для "Київського автомобільного ремонтного заводу" після зниження ціни вдвічі

Фонд державного майна з другої спроби обрав ТОВ "Інтер Фуд 2020" переможцем онлайн-аукціону з приватизації Єдиного майнового комплексу державного підприємства "Київський автомобільний ремонтний завод".

Компанія запропонувала сплатити за актив 123,3 млн грн за стартової ціни 44,2 млн грн, а також перерахує до держбюджету 24,6 млн грн ПДВ, повідомляє пресслужба Фонду.

Загалом у торгах в електронній системі "Prozorro.Продажі" взяли 4 учасники, що зумовило зростання вартості у 2,8 раза, зазначається у повідомленні.

Після повної оплати лота з урахуванням ПДВ, новий власник отримає у власність об’єкт приватизації, який включає:

71 одиницю нерухомого майна та інфраструктури;

26 709,70 кв. м площі будівель та споруд;

4 земельні ділянки загальною площею 9,8168 га, розташовані у місті Києві та Київській області неподалік міста на шосе Столичне, зокрема головний офіс підприємства біля станції метро "Берестейська" і парку "Нивки";

22 транспортних засоби 1974 - 2006 року випуску;

27 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар тощо).

За даними у системі YouControl, ТОВ "Інтер Фуд 2020" (раніше називалолся ТОВ "Інтер Табак 2020") займається постачанням готових страв, компанія зареєстрована у Павлограді, а її власницею вказана Галина Ярош.

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Це вже друга спроба приватизувати майновий комплекс держпідприємства "Київський автомобільний ремонтний завод".

Раніше його виставляли на торги зі стартовою ціною 88,4 млн грн, тоді за результатами торгів кінцева пропозиція сягнула 310 млн грн, а переможцем стало ТОВ "Магістральбудтрейд", зазначає Liga.net.

Однак компанія-переможець не сплатила кошти у встановлений термін. ФДМУ звернувся до другого учасника, ТОВ "Контракт Продрезерв 5" (компанія-постачальник харчування для ЗСУ), але й він відмовився від придбання активу, тому його виставили на повторний продаж, знизивши стартову ціну вдвічі.