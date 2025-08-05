Боррель: Угорщина досі блокує військову допомогу Україні на 6,6 мільярда євро

Європейський фонд миру не може розблокувати 6,6 млрд євро на зброю для України через вето уряду Угорщини.

Про це заявив колишній головний дипломат ЄС Жозеп Боррель в інтерв’ю EUObserver.

За його словами, санкції й рішення щодо військових виплат ухвалюються тільки одноголосно, а зміна цієї процедури потребувала б перегляду установчих договорів – кроку, на який держави-члени блоку наразі точно не готові.

"Це не лише питання санкцій. Поки зберігається механізм одностайного прийняття рішень, Будапешт може й надалі блокувати будь-яку колективну допомогу Києву та санкцій проти Москви", – підкреслив експосадовець.

Унаслідок цього, країни ЄС переходять на двосторонні схеми постачання озброєння, тоді як кошти з фонду залишатимуться невикористаними.

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При цьому Боррель попередив, що затримка підриває спроможність ЄС підтримувати необхідний рівень підтримки України "на довгій дистанції", особливо якщо США зменшать свою частку внесків.

Раніше повідомлялось, що Угорщина та Словаччина блокуватимуть новий пакет санкцій проти РФ.