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Новини Атаки БпЛА по РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Удари українських дронів по НПЗ призвели до рекордного зростання цін на бензин у Росії, – росЗМІ

Через удари українських дронів по НПЗ в Росії рекордно зросли ціни на бензин

Попри тимчасову заборону експорту, ціни на бензин на Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі сягнули рекорду через дефіцит пропозиції після атак українських безпілотників на НПЗ на тлі високого сезонного попиту.

Напередодні, 4 серпня, оптова вартість бензину А-95 на біржі піднялася на 1,1% – до 77 001 руб за тонну, перевищивши рекорд вересня 2023 року (76 876 руб). Ціни на А-92 зросли на 1,2%, до 66,64 тис. рублів за тонну, на дизпаливо – на 0,5%, до 58,13 тис. руб., пише російське видання "Коммерсант".

Ціни зростають попри те, що російський уряд із 30 липня заборонив експорт бензину для великих виробників (виняток – постачання до ЄАЕС та за міжурядовими угодами). 

Учасники ринку пов’язують останній стрибок цін з скороченням пропозиції пального через пошкодження двох НПЗ внаслідок атак українських БПЛА 2 серпня. За даними видання, потенційні втрати можуть складати до 40 тис. тонн добової потужності переробки, а ремонт може тривати від місяця до пів року.

На цьому тлі, Федеральна антимонопольна служба розглядає можливість підвищити мінімальну норму обов’язкових продажів бензину на біржі з 15% до 17% для стабілізації ринку.

бензин

Читайте також: Одразу два НПЗ "Роснєфті" частково призупинили роботу після атаки українських дронів, – Reuters (оновлено)

Як повідомлялося, внаслідок ударів українських безпілотників в ніч на 2 серпня, найбільший НПЗ "Роснєфті" – Рязанський нафтопереробний завод – вимушено зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей. Ще одни великий НПЗ "Роснєфті" – Новокуйбишевський – взагалі призупинив переробку нафти, повідомляло Reuters.

Раніше повідомлялось, що ціни на бензин на російській біржі знову побили історичний рекорд.

Автор: 

бензин (1123) біржа (542) росія (14813) пальне (29)


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ага ..ПЕРЕМОГА !

ціни на 95
на паРаші - 0. 80 долара
в Україні - 1.44 долара
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05.08.2025 12:15 Відповісти
і це при тому,що для військової технікп, як правило, потрібна солярка, а не бензин
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05.08.2025 12:35 Відповісти
0.5% це не рекордне зростання. Це потужне.
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05.08.2025 12:16 Відповісти
Нпз повинні бути повністю знищені і зупинені...а не частково!!!!!
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05.08.2025 12:26 Відповісти
На жаль, асфальт гундосика ще не достатньо потужний - заважаюсть САП, НАБУ і всі хто каже про корупцію в Україні, якої вже більш як три роки немає, бо всі корупціонери в перші дні війни втекли за кордон - це вам кожен з 5-6 потужних менеджерів підтвердить
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05.08.2025 12:39 Відповісти
То фігня,а не рекордне зростання цін.
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05.08.2025 12:33 Відповісти
Бить надо по портовым терминалам вот это будет больно.
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05.08.2025 12:56 Відповісти
Якби добивали НПЗ рашистські до кінця, то мобуть і війна б закінчилася
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05.08.2025 13:10 Відповісти

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