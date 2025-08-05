Удари українських дронів по НПЗ призвели до рекордного зростання цін на бензин у Росії, – росЗМІ

Попри тимчасову заборону експорту, ціни на бензин на Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі сягнули рекорду через дефіцит пропозиції після атак українських безпілотників на НПЗ на тлі високого сезонного попиту.

Напередодні, 4 серпня, оптова вартість бензину А-95 на біржі піднялася на 1,1% – до 77 001 руб за тонну, перевищивши рекорд вересня 2023 року (76 876 руб). Ціни на А-92 зросли на 1,2%, до 66,64 тис. рублів за тонну, на дизпаливо – на 0,5%, до 58,13 тис. руб., пише російське видання "Коммерсант".

Ціни зростають попри те, що російський уряд із 30 липня заборонив експорт бензину для великих виробників (виняток – постачання до ЄАЕС та за міжурядовими угодами).

Учасники ринку пов’язують останній стрибок цін з скороченням пропозиції пального через пошкодження двох НПЗ внаслідок атак українських БПЛА 2 серпня. За даними видання, потенційні втрати можуть складати до 40 тис. тонн добової потужності переробки, а ремонт може тривати від місяця до пів року.

На цьому тлі, Федеральна антимонопольна служба розглядає можливість підвищити мінімальну норму обов’язкових продажів бензину на біржі з 15% до 17% для стабілізації ринку.

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Як повідомлялося, внаслідок ударів українських безпілотників в ніч на 2 серпня, найбільший НПЗ "Роснєфті" – Рязанський нафтопереробний завод – вимушено зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей. Ще одни великий НПЗ "Роснєфті" – Новокуйбишевський – взагалі призупинив переробку нафти, повідомляло Reuters.

Раніше повідомлялось, що ціни на бензин на російській біржі знову побили історичний рекорд.