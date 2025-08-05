В Україні зростає попит на електромобілі: Кожне четверте продане у липні авто – з електродвигуном

У липні на ринку нових легковиків в Україні частка машин із традиційними двигунами внутрішнього згоряння зменшилася до 54%, рік тому вона становила 63,1%.

Найбільший сегмент досі формують бензинові моделі, однак попит на них падає: у липні на них припало 35,1% від усіх продажів, порівняно із 37,6% у липні 2024 року, повідомляє об'єднання "Укравтопром".

При цьому стрімко зростає попит на електромобілі: у липні на них припадало 24,7% проданих авто, хоча рік тому ця частка становила лише 15,3%.

Попит на гібриди зберігається приблизно на минулорічному рівні (21,2%), тоді як частка дизельних авто зменшилася приблизно на сім відсокових пунктів – до 18,7%. Авто із ГБО, як і раніше, лишається нішевим вибором з часткою менш як 1%.

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За підсумками місяця лідером серед бензинових авто став Hyundai Tucson, у сегменті електрокарів на перше місце вийшла модель BYD Song Plus, серед гібридів лідирує Toyota RAV4, серед авто з дизельним двигуном незмінний фаворит Renault Duster, а найпопулярніше авто з газобалонною системою знову Hyundai Tucson.

Раніше повідомлялось, що у Києві придбали понад 11 тисяч нових автомобілів за пів року. Львівщина – лідер за ввезенням уживаних авто.