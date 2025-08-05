Мінфін збільшив запозичення на внутрішньому ринку вдвічі: За місяць від ОВДП надійшло 72 мільярди. ІНФОГРАФІКА

У липні від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до держбюджету надійшло 72,2 млрд грн – майже удвічі більше, ніж у червні (37,1 млрд грн).

Усі залучені кошти спрямовують на зміцнення обороноздатності, повідомляє пресслужба Мінфіну.

У міністерстві додали, що середньозважена ставка за розміщеними у липні гривневими ОВДП становила 16,18%.

Загалом наразі в обігу перебувають державні боргові папери на суму понад 1,86 трлн грн з яких 47,2% тримають комерційні банки, 36% – НБУ, 9,7% – юрособи, 5% – громадяни, по 1% – нерезиденти й страхові компанії та 0,03% – територіальні громади.

За рік портфель юросіб та населення зріс на 28%: станом на 1 серпня громадяни утримують ОВДП на 92,8 млрд грн, компанії – на 181,4 млрд грн.

Із початку 2025 року Мінфін уже залучив на внутрішньому ринку близько 312 млрд грн, а від 24 лютого 2022 року сумарний обсяг випусків перевищив еквівалент 1,77 трлн грн.

Читайте також: Держборг України зріс до $185 мільярдів. Він збільшився на $4 млрд за місяць

Придбати військові облігації можна у "Дії", банку чи брокера за номіналом – 1000 грн, $1000 або 1000 євро.

Раніше повідомлялось, що у першому півріччі 2025 року Мінфін виплатив за державними облігаціями на 13 мільярдів більше, ніж позичив.