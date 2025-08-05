Понад 70% росіян почали заходити в "однодоларові магазини" через зростання цін

Рекордна продовольча інфляція та стрибок комунальних тарифів змушують все більше росіян економити та частіше купувати товари у мережах "магазинів фіксованих цін", відомих у світі як "однодоларові магазини".

За даними російських платіжних сервісів, у першій половині липня їхній виторг підскочив на 71%, порівняно з минулим роком, кількість оплат – на 55%, а середній чек перевищив 4 000 руб, що на 10% більше, ніж торік, передає The Moscow Times.

При цьому 72% росіян тепер користуються магазинами "фікс-прайс", а кожен восьмий робить це постійно, свідчить проведене російською компанією "ЮMoney" опитування. Більше половини опитаних пояснюють, що таким чином вони намагаються економити.

Поширення популярності магазинів бюджетного формату у Росії збіглося з найвищою за останні девʼять років продуктовою інфляцією, яка у травні пришвидшилася до 12,5% у річному обчисленні. Наприклад, картопля подорожчала на 173% – максимум за два десятиліття.





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Додатковий тиск на доходи найбідніших росіян чинить підвищення тарифів: з 1 липня комунальні послуги в середньому подорожчали на 13,4% – максимально за останнє десятиліття, а в окремих регіонах ‒ до 38%.

Кремль пояснює ціновий сплеск рекордними оборонними видатками (13,5 трлн руб, або 6,3% ВВП), та експерти попереджають, що купівельна спроможність населення й далі слабшатиме.

Раніше повідомлялось, що Росстат приховав частину даних про економіку після вимоги Путіна "не допустити рецесії".