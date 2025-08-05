Видатки держбюджету від початку року сягнули 2,8 трильйона гривень, дефіцит зріс до 700 мільярдів, – Мінфін. ІНФОГРАФІКА

У січні-липні 2025 року до загального фонду держбюджету надійшло 1,47 трлн грн – на чверть більше, ніж за той самий період торік. З врахуванням спецфонду доходи бюджету скали 2,09 трлн грн.

Водночас загальні витрати держбюджету сягнули 2,78 трлн грн, що зумовило дефіцит бюджету у сумі майже 700 млрд грн, повідомляє пресслужба Мінфіну із посиланням на оперативні дані Держказначейства.

Левову частку доходів бюджету забезпечили імпортний ПДВ, ПДФО разом із військовим збором та внутрішній ПДВ, свідчать дані Мінфіну.

Додатковим важливим ресурсом залишаються гранти міжнародних партнерів – від початку року Україна отримала 210,9 млрд грн безповоротної допомоги, а також НБУ перерахував до бюджету 84,2 млрд грн прибутку.

Крім того, від сплати ЄСВ для Пенсійного та соціальних фондів від початку року надійшло 369,4 млрд грн, з яких 54,8 млрд – у липні.

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Водночас державні запозичення за сім місяців становили 998 млрд грн, або 93,8% плану. Зокрема, від продажу ОВДП бюджет отримав 302,9 млрд грн (у тому числі $853,8 млн і 557,7 млн євро). При цьому, половину розміщень ОВДП у гривні припадало на військові облігації (140,3 млрд грн).

Зовнішні джерела забезпечили 695 млрд грн (близько $16,7 млрд) фінансування, головним чином завдяки позикам ЄС у межах механізму ULCM і Ukraine Facility, а також кредитам від Канади та МВФ.

У той же час на обслуговування і погашення держборгу держава спрямувала 569 млрд грн: 370,5 млрд грн на погашення основної суми боргу (97% плану), ще 198,5 млрд грн – на виплату відсотків (73% плану).

Раніше повідомлялось, що доходи держбюджету у липні впали до 225 мільярдів.