На порталі "Дія" відновили повторне замовлення документів. Видачу яких документів можна замовити?

На порталі "Дія" знову стали доступні послуги замовлення повторного свідоцтва та витягів Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Дії".

"Тепер повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС можна замовити знову на порталі "Дія". Так зробило понад 123+ тис. українців, які скористалися послугами. Кілька хвилин на заяву онлайн – і все готово. А отримаєте документ "Укрпоштою" – просто в руки або в найближчому відділенні", – сказано в повідомленні.

Зокрема, можна замовити повторну видачу наступних документів:

повторна видача свідоцтва про народження,

повторна видача свідоцтва про шлюб,

повторна видача свідоцтва про зміну імені,

повторна видача свідоцтва про розірвання шлюбу,

повторна видача свідоцтва про смерть,

витяг про народження,

витяг про шлюб,

витяг про зміну імені,

витяг про розірвання шлюбу,

витяг про смерть.

Щоб замовити документ на порталі "Дія", потрібно:

увійти в кабінет громадянина,

у каталозі послуг обрати "Довідки та витяги",

натиснути "Подати заяву",

заповнити заяву про повторну видачу свідоцтва/витягу,

обрати спосіб доставки "Укрпоштою" (кур'єром чи у відділення),

оплатити послугу і підписати заяву "Дія.Підписом" або іншим КЕП.

Переглянути статус заяви можна в розділі "Послуги – Замовлені послуги".

На розгляд заяви потрібно три робочі дні. Також сповіщення про готовність надійде на електронну пошту.

Як повідомлялося, раніше перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров порадив українцям оновити застосунок "Дія" для коректної роботи після технічного збою.

У червні стало відомо, що портал "Дія" спільно з Міністерством внутрішніх справ запускає бета-тестування нової послуги отримання витягу про несудимість з апостилем онлайн та з доставкою оригіналу поштою.