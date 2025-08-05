Санкції працюють: Росія намагається взяти в оренду пасажирські літаки у Ефіопії

Росія запропонувала ефіопському державному авіаперевізнику Ethiopian Airlines співпрацю в галузі оренди літаків та технічного обслуговування.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на заяву Управління цивільної авіації Ефіопії (ECAA).

Переговори відбулися 29 липня у столиці Ефіопії Аддіс-Абебі. Російську делегацію очолив торговий представник РФ у країні Ярослав Тарасюк, який провів зустріч із генеральним директором ECAA Йоханнесом Аберою.

Як повідомляється, з російського боку було озвучено інтерес до так званого "мокрого лізингу" – оренди повітряних суден із екіпажем, технічним обслуговуванням та страхуванням. Така схема може дозволити російським авіакомпаніям тимчасово заповнити дефіцит парку іноземних літаків за умов літнього пікового попиту.

Особливо це актуально на тлі санкцій, через які РФ позбавлена прямого доступу до західної авіатехніки та запчастин.

Один із можливих шляхів обходу санкційних обмежень – використання літаків Boeing та Airbus під реєстрацією Ефіопії, з ефіопським екіпажем та обслуговуванням.

Однак подібна угода може викликати серйозні питання у регуляторів США та Європейського Союзу, що потенційно загрожує доступу Ethiopian Airlines до західних маршрутів та повітряного простору.

При цьому через збої у графіку поставок від Airbus та Boeing, ефіопська авіакомпанія сама відчуває брак нових літаків.

Окрім оренди, в рамках зустрічі було обговорено й інші форми взаємодії. Зокрема, поставки російського навігаційного обладнання та участь у розвитку ремонтної авіаційної інфраструктури в Ефіопії.

Також російська делегація висловила зацікавленість у підписанні нової двосторонньої авіаційної угоди між двома країнами та попросила підтримки Ефіопії під час голосування за склад Ради ІКАО (Міжнародної організації цивільної авіації).

Ефіопська сторона зі свого боку висловила готовність уважно вивчити пропозиції Росії після консультацій із іншими зацікавленими відомствами.

Як повідомлялося, російські цивільні літаки, випуск яких влада РФ обіцяла поставити на потік після заборони на поставки до Росії Boeing і Airbus, досі не вийшли в серійне виробництво, але встигли різко подорожчати. Так, за два роки російські літаки стали дорожчими на 45-70%.

На початку 2025 року російський уряд ухвалив рішення скоротити в 1,5 раза план випуску літаків. Якщо спочатку очікувалося, що до 2030 року не менше 80% лайнерів у парку перевізників стануть російськими, то тепер ціль знижена до 50%. Причому початок масштабного авіавиробництва було відкладено на 2027-2028 роки, а вихід авіапрому на повну потужність – перенесено на 2030 рік.

У квітні цього року Державна дума РФ схвалила в другому та третьому читаннях закон, який розширює можливості "мокрого" лізингу для російських авіаперевізників. Так, російські авіакомпанії тепер зможуть орендувати повітряні судна разом із екіпажем у іноземних операторів для виконання міжнародних рейсів.

До того глава держкорпорації "Ростех" Сергєй Чемезов попередив, що найближчими роками російським авіакомпаніям доведеться списати не менше 200 іноземних літаків, що залишилися в парку. Через санкції вони виявилися відрізані від офіційного сервісу та поставок оригінальних запчастин.

Про масштаби проблеми свідчать і дані Росавіації: російські авіакомпанії вже втратили 58 іноземних літаків через відсутність доступу до обслуговування та комплектуючих. Загалом під загрозою перебувають до 30% існуючого флоту західних лайнерів у Росії – приблизно 700 літаків Boeing та Airbus, які сьогодні забезпечують 90% пасажирських авіаперевезень усередині РФ.