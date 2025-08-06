Кількість фінансових пірамід у Росії за рік зросла на 35%

Центробанк Росії за пів року виявив 4183 суб'єкти з ознаками нелегальної діяльності, з-поміж іншого – і фінансових пірамід, що на 20% більше, ніж роком раніше. Особливо швидко, на 35%, зростала кількість фінансових пірамід: російський Центробанк виявив їх понад 2,3 тис. проти 1,7 тис. у січні-червні 2024 року. Минулого року кількість пірамід зросла у 1,9 раза, до 5,5 тис.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомляється, майже всі фінансові піраміди (понад 99%) діяли у формі короткострокових псевдоінвестиційних інтернет-проєктів.

Багато хто пропонував швидкий та гарантований дохід від вкладень у криптовалюти та криптоактиви – понад 1 тис. проєктів. Решта пірамідальних схем обіцяла швидкий заробіток нібито від інвестицій у більш класичні активи – дорогоцінні метали, сировинні товари та різні "інноваційні бізнеси".

При цьому помітно скоротилася кількість шахрайських схем у формі економічних ігор, що симулюють інвестиційну діяльність та гарантують прибутковість. За пів року Центробанк РФ він виявив лише 74 такі гри проти 252 ігор роком раніше. ЦБ Росії пов'язує це "у тому числі з охолодженням інтересу до ігор-клікерів, ймовірно, через розчарування потенційної аудиторії після знецінення токенів однієї з найпопулярніших ігор".

За даними російського Центробанку, піраміди дедалі більше працюють онлайн, і моніторинг дозволяє швидко виявляти та блокувати їх, часто до індексації пошуковими системами, проте такі проєкти легко масштабуються – і шахраї швидко створюють нові схеми.

При цьому збереглися класичні піраміди, які працюють офлайн: як зауважили в російському ЦБ, "навіть повернулася практика проводити презентації, обдзвонювати потенційних клієнтів, запрошувати їх до офісу".

Скільки грошей росіяни втратили у пірамідах та інших шахрайських структурах, ЦБ Росії не повідомляє.

Як повідомлялося, в липні детективи Бюро економічної безпеки України викрили підпільний колл-центр міжнародного масштабу, співробітники якого ошукували іноземців під виглядом інвестиційних компаній.

У квітні 2023 року Служба безпеки України викрила масштабну шахрайську схему за участю росіян, яку маскували під псевдоінвестиційний проєкт. Зловмисники отримали майже $40 млн, обдуривши понад тисячу людей.