Кабмін призначив колишнього детектива НАБУ керівником Бюро економічної безпеки

Кабінет Міністрів призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду.

"Сьогодні Уряд ухвалив рішення призначити Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України. Після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа – немає застережень щодо його кандидатури", – написала Свириденко.

Вона додала, що очікує на оновлення роботи Бюро та зміцнення інституції.

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Як повідомлялося, 25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Проте 7 липня Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки через "безпекові оцінки" та звернувся до Конкурсної комісії з пропозицією подати дві інші кандидатури.

Вже після свого призначення на посаду прем'єр-міністра Юлія Свириденко заявляла, що не бачить підстав переглядати це рішення: Кабмін діяв відповідно до встановленої процедури, говорила вона у коментарі Bloomberg.

Однак наприкінці липня Єврокомісія назвала а голови БЕБ, відповідно до чинних процедур, однією з умов продовження фінансової допомоги Україні. Після цього Свириденко заявила, що Кабмін призначить обраного на конкурсі керівника БЕБ після того, як він пройде поліграф.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Уряд саботує зміни в БЕБ: Як владі не сподобався обраний міжнародними експертами очільник бюро