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Новини Стан російської економіки
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Криза поглиблюється: У Росії вперше з початку великої війни закрилось у півтора рази більше компаній, ніж з’явилось нових

У Росії закривається в 1,5 рази більше компаній, ніж з’являється нових

У першому півріччі 2025 року в Росії припинили роботу 141 тис. компаній, що майже в півтора рази більше, ніж з’явилося нових (95 тис.), свідчать дані Росстату.

Таким чином, "смертність" бізнесу у РФ перевищила "народжуваність" вперше з 2022 року, пише The Moscow Times.

Найчастіше припиняли роботу компанії у галузі торгівлі, будівництва та обробної промисловості, які особливо чутливі до зростання витрат і падіння споживчого попиту, зазначає видання.

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Водночас на ринку нерухомості також наближається хвиля банкрутств – у Єкатеринбурзі фінансового краху зазнає колишній генпідрядник групи ПІК "Стройпроект Групп", у Ростові-на-Дону визнано неплатоспроможним СК "Донстрой".

Серед російських fashion-брендів були ліквідовані ME та I AM Studio.

Паралельно з цим, ліквідацію почали ряд іноземних компаній, що заявляли про вихід з російського ринку ще у 2022 році, зокрема такі іноземні гіганти як H&M і Microsoft.

Раніше повідомлялось, що Росія намагається орендувати пасажирські літаки в Ефіопії.

Автор: 

бізнес (1250) компанія (34) ліквідація (365) росія (14823) санкції (4632)


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Хм, а навіщо він фігуркам чоловіків домальовує червоні сукні? Відмічає тих, що змінили орієнтацію?
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06.08.2025 13:17 Відповісти

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