Уряд збільшив компенсації з бюджету для фермерів, які займаються тваринництвом, – Свириденко

Кабмін оновив програму підтримки тваринництва, збільшивши відшкодування з держбюджету за придбання племінних тварин та витрат на будівництво ферм.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свиреденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду.

За її словами, тепер фермери можуть претендувати на відшкодування до 80% вартості племінних тварин і до 25% витрат на будівництво чи реконструкцію ферм, доїльних залів і переробних цехів.

"Ця програма дасть аграріям інструменти для розвитку. Щоб фермери могли зменшити власні витрати, модернізувати виробництво, збільшити поголів’я і створювати робочі місця в громадах", – додала Свириденко.

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Раніше повідомлялось, що Свириденко пообіцяла мораторій на перевірки бізнесу і детінізацію економіки.