ТОП-1000 українських компаній торік отримали 8,2 трильйона гривень чистого доходу. Перше місце зайняла електроенергетика. ІНФОГРАФІКА

1000 найбільших українських підприємств у 2024 році сумарно отримали 8,2 трлн грн чистого доходу, і попри сповільнення темпів росту під час третього року повномасштабної війни, великий бізнес утримує здатність генерувати доходи й навіть лишатися прибутковим.

Про це свідчать результати дослідження YouControl.

Зокрема, на третьому році повномасштабної війни секторальна та регіональна структури першої тисячі компаній зазнали таких змін:

порівняно з топ компаніями 2023 року склад 1000 найбільших компаній України у 2024 році оновився на 22%

значна динаміка зростання виторгу спостерігається в секторах машинобудування, легкої промисловості, сільського господарства, хімічної та коксохімічної промисловості, а також у сфері реклами і маркетингу;

посилили позиції в загальній виручці топ компаній електроенергетика, металургія та фармацевтика;

певне падіння обсягів виторгу великого бізнесу зафіксовано у сфері вуглевидобутку, оптової торгівлі, IT та готельно-ресторанного бізнесу;

лідером за темпами приросту доходу серед топ-1000 компаній стала Закарпатська область (+97% за рік), тоді як у великих підприємств Одещини та Харківщини виручка знизилась на фоні воєнного тиску.

Як зазначається, частка першої тисячі підприємств становить 52% від загального обсягу реалізованої продукції усіх підприємств України, що на 2 відсоткових пункти нижче за показник 2023 року.

Тисяча найбільших компаній України представляють різні галузі економіки. Найчисельнішими секторами великого бізнесу є:

харчова промисловість (140 компаній),

сільське господарство (113),

електроенергетика (109),

нафтогазовий сектор (101).

Більше ніж по 50 компаній серед топ-1000 за доходами підприємств діє у таких секторах як оптова та роздрібна торгівля, машинобудування.

За обсягом чистих доходів у рейтингу 1000 найбільших компаній України перше місце зайняла електроенергетика (майже 1,4 трлн грн, або 16,7% від загальних доходів топ-1000), яка за підсумками 2024 року обійшла нафтогазовий сектор, залишивши його на другому місці (15,4%).

Далі за обсягом реалізованої продукції йде роздрібна торгівля, частка якої в доходах топ-1000 знизилась до 9,6% з 10,6%, а також сільське господарство (8,9%), яке обігнало харчову промисловість (8,4%). Металургія, попри відновлення частки в доходах з 6,5% до 6,9%, лишається на шостому місці.

У другому ешелоні найпопулярніших секторів великого бізнесу України з часткою в доходах топ-1000 від 3% до 6% продовжують перебувати оптова торгівля, транспорт і логістика, тютюнове виробництво, фармацевтика, машинобудування, торгівля автотранспортом та хімічна промисловість.

Сфери інформаційних технологій та телекомунікацій продовжили повільну втрату позицій у структурі великого бізнесу, знизивши частку в доходах топ-1000 з 1,1% до 1% кожна.

426 компаній (52% загального доходу топ-1000) зареєстровані в Києві. Ще 26% чистого доходу від реалізації продукції згенерували великі підприємства з промислових центрів Дніпропетровської, Київської, Львівської та Запорізької областей. Після першої п'ятірки лідируючих регіонів йде ще п'ять областей із часткою в доходах по 1,9-2,7%: Полтавська, Одеська, Черкаська, Вінницька та Волинська – кожен із решти регіонів країни займає менше ніж 1,6% в сукупній виручці першої тисячі.

Найменше великих компаній серед досліджуваної вибірки знаходиться в Чернівецькій (7) та Донецькій областях (5).

Серед тисячі найбільших компаній України у 2024 році переважають підприємства віком від 3 до 10 років – саме на цей вік припадає понад третина компаній. Найбільший фінансовий результат демонструють компанії, зареєстровані понад 20 років тому, що вказує на позитивний зв'язок між віком компанії та її прибутковістю.

Середній "вік" компаній із топ-1000 значно варіюється залежно від галузі. Наймолодші компанії представлені у динамічних секторах, таких як азартні ігри (5 років), електроенергетика (7 років) і нафтогаз (8 років), що може свідчити про їхню відкритість до нових гравців або ж історичну специфіку трансформації галузей.

Разом з тим традиційні або інфраструктурні сектори, як телекомунікації (27,5 років), наукові дослідження (25 років) чи коксохімічна промисловість (31 рік), представлені переважно компаніями з тривалою історією. Галузі з більшою кількістю компаній (наприклад, харчова промисловість, сільське господарство) мають середній вік близько 18 років, що вказує на стабільне функціонування та одночасну відкритість до нових учасників.

Доходи компаній з топ-1000 за 2024 рік помірно зросли у номінальному вираженні. Загальний дохід найбільших підприємств склав майже 8,2 трлн грн, що номінально на 15% більше, ніж у 2023 році (7,2 трлн грн). Із урахуванням тогорічної інфляції в 12%, реальний приріст обороту великого бізнесу є досить низьким, хоча і лишається в позитивній зоні – це свідчить про сповільнення росту доходів великого бізнесу.

Раніше повідомлялося, що за перше півріччя в ЄДР з'явилося 18,3 тис. нових юросіб, коли лише 6,7 тис. припинили роботу. Найактивніше реєстрували компанії у сферах оптової торгівлі (2 066), операцій із нерухомістю (1 439), ІТ (1 429), будівництва (1 351) та логістики (1 281).

Нацональний банк України в своєму опитуванні з'ясував, що настрої бізнесу погіршуються другий місяць підряд через посилення обстрілів і збільшення витрат.