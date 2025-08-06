Вакансія копірайтера стала найпопулярнішою серед шукачів роботи в Україні. Які ще професії обирали?

Цього року серед українців найбільше відгуків збирають вакансії, пов'язані з текстами, комунікацією та онлайн-обслуговуванням.

Про це свідчить аналіз порталу з пошуку роботи "OLX Робота", передає ЕП.

Так, досліджувалося, на перелік яких вакансій припадає найбільше відгуків від користувачів, яку заробітну плату на них пропонують та як змінився цей перелік із минулого року.

"Найбільше відгуків у 2025 році збирають вакансії, пов'язані з текстами, комунікацією та онлайн-обслуговуванням. Попри середній рівень зарплат, саме на ці посади користувачі реагують найактивніше", – сказано в повідомленні.

Так, на одну вакансію копірайтера при медіанній зарплаті 12,5 тис. грн у червні було 93 відгуки.

Станом на червень 2025 року до п'ятірки пропозицій роботи, де на одну вакансію припадає найбільше відгуків користувачів, входить також супервайзер (61 відгук у середньому припадає на одну вакансію, медіанна зарплата – 34,9 тис. грн) та оператор чату (42 відгуки на одну пропозицію роботи, медіанна зарплата 27 тис. грн).

Наступною є вакансія менеджера, це 37 відгуків на вакансію при медіанній зарплаті 22,5 тис. грн. На п'ятому місці контент-менеджер: 35 відгуків на пропозицію роботи, медіанна зарплата 15 тис. грн.

Також популярними серед українців є вакансії промоутера (31 відгук на пропозицію, 7,75 тис. грн – медіанна заробітна плата), пакувальника (28 відгуків на одну пропозицію, 20 тис. грн – медіанна заробітна плата).

Популярна також вакансія менеджера інтернет-магазину (25 відгуків на одну пропозицію, 22,5 тис. грн – медіанна заробітна плата) та менеджера по роботі із клієнтами (21 відгук на пропозицію, 22,5 тис. – медіанна зарплата).

"Загалом, прослідковується тенденція: найбільша конкуренція – у сферах, які часто асоціюються з фрилансом, дистанційною зайнятістю або низьким бар'єром входу", – зазначили в дослідженні.

Раніше повідомлялося, що Державна служба зайнятості назвала топ-10 найпопулярніших вакансій цього року.

До того стало відомо, що від початку запуску восени минулого року експериментального проєкту з професійного навчання жінок у сферах, де традиційно домінували чоловіки, вже понад 550 жінок розпочали навчання традиційно "чоловічим" професіям.

Перед тим у Держслужбі зайнятості пояснили, що в Україні чотириденний робочий тиждень на законодавчому рівні не передбачений. Згідно з Кодексом законів про працю, передбачено 40 робочих годин на тиждень, а в умовах воєнного стану на окремих об'єктах критичної інфраструктури тривалість робочого тижня збільшена до 60 годин.