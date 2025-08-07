Програма МВФ вже не відповідає потребам: Голова НБУ Пишний розповів про підготовку нової

Україна спільно з МВФ формує концепцію нової кредитної угоди, яка має замінити чинну програму EFF-2023-2027 та краще відповідати реаліям затяжної війни.

Про це голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив в інтерв’ю РБК-Україна.

"Поточна програма з МВФ завершується у 2027 році. Значна її частина зосереджувалася на повоєнній відбудові. На жаль, дії росіян не свідчать про бажання завершити війну. Україна, її цивільна інфраструктура та населення все частіше та інтенсивніше піддаються обстрілам. Як наслідок, формат діючої програми вже не до кінця відповідає потребам сьогодення. Тож ми вже почали розмірковувати над новою програмою", – сказав Пишний.

Він уточнив, що нинішня програма є успішною і для України, і для самого МВФ. Голова НБУ нагадав, що у межах чинної програми потреба України у коштах розрахована за двома сценаріями. Базовий передбачає, що війна триватиме певний період часу, і за чотири роки дії програми Україна потребуватиме $153 млрд зовнішнього фінансування, а за негативним сценарієм – $165 млрд.

"Наразі нема підстав, аби ми переглядали наші базові припущення в сценаріях щодо МВФ. Але так, ми повинні працювати на те, щоб усі без винятку зобов'язання, які бере на себе Україна в рамках домовленостей з Європейським Союзом і з МВФ виконувалася", – підкреслив Пишний.

Як повідомлялося, раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що у разі продовження війни у 2026-му Київ потребуватиме нової програми МВФ. НБУ вже обговорює з Фондом рамкові умови й очікує, що оновлений пакет розширеного фінансування краще відобразить зростаючі потреби бюджету.