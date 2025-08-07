БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
822 12

Програма МВФ вже не відповідає потребам: Голова НБУ Пишний розповів про підготовку нової

андрій,пишний

Україна спільно з МВФ формує концепцію нової кредитної угоди, яка має замінити чинну програму EFF-2023-2027 та краще відповідати реаліям затяжної війни.

Про це голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив в інтерв’ю РБК-Україна.

"Поточна програма з МВФ завершується у 2027 році. Значна її частина зосереджувалася на повоєнній відбудові. На жаль, дії росіян не свідчать про бажання завершити війну. Україна, її цивільна інфраструктура та населення все частіше та інтенсивніше піддаються обстрілам. Як наслідок, формат діючої програми вже не до кінця відповідає потребам сьогодення. Тож ми вже почали розмірковувати над новою програмою", – сказав Пишний.

Він уточнив, що нинішня програма є успішною і для України, і для самого МВФ. Голова НБУ нагадав, що у межах чинної програми потреба України у коштах розрахована за двома сценаріями. Базовий передбачає, що війна триватиме певний період часу, і за чотири роки дії програми Україна потребуватиме $153 млрд зовнішнього фінансування, а за негативним сценарієм – $165 млрд.

Читайте також: У МВФ прокоментували закон про ліквідацію незалежності НАБУ і можливу нову програму кредитування для України

"Наразі нема підстав, аби ми переглядали наші базові припущення в сценаріях щодо МВФ. Але так, ми повинні працювати на те, щоб усі без винятку зобов'язання, які бере на себе Україна в рамках домовленостей з Європейським Союзом і з МВФ виконувалася", – підкреслив Пишний.

Як повідомлялося, раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що у разі продовження війни у 2026-му Київ потребуватиме нової програми МВФ. НБУ вже обговорює з Фондом рамкові умови й очікує, що оновлений пакет розширеного фінансування краще відобразить зростаючі потреби бюджету.

Автор: 

МВФ (1765) НБУ (9488) допомога (1592) фінансування (2099) Пишний Андрій (129) допомога і підтримка (11) Свириденко Юлія (198)


Топ коментарі
+11
ЗЕлідор з його кумами, друзями Чернишовими, Міндічами, Гайдаями стільки крадуть та так швидко, що програма допомоги Україні від МВФ вже не відповідає потребам ЗЕлідора та його любих друзів.
07.08.2025 10:33 Відповісти
07.08.2025 10:33 Відповісти
+5
Пышному некогда монетарной политикой заниматься ! Порошенко на первом плане!
07.08.2025 10:39 Відповісти
07.08.2025 10:39 Відповісти
+5
- Все что дали уже разворовано,давайте еще,не жмитесь,моя хатынка в Испании уже кажется слишком тесной,стыдно смотреть в глаза соседям тэцэкашникам.
07.08.2025 11:15 Відповісти
07.08.2025 11:15 Відповісти
ЗЕлідор з його кумами, друзями Чернишовими, Міндічами, Гайдаями стільки крадуть та так швидко, що програма допомоги Україні від МВФ вже не відповідає потребам ЗЕлідора та його любих друзів.
07.08.2025 10:33 Відповісти
07.08.2025 10:33 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!
07.08.2025 11:25 Відповісти
07.08.2025 11:25 Відповісти
Пышному некогда монетарной политикой заниматься ! Порошенко на первом плане!
07.08.2025 10:39 Відповісти
07.08.2025 10:39 Відповісти
коли на нього одягли нашийник і ланцюг від ОП то не до монетарної політики
07.08.2025 11:09 Відповісти
07.08.2025 11:09 Відповісти
Та який там "нашийник і ланцюг від ОП", якщо йЇрмак його кум? пишний така ************, що сама підставиться та ще й ратиці розставить!
07.08.2025 11:45 Відповісти
07.08.2025 11:45 Відповісти
Ха,без реформ бабла не буде.
07.08.2025 10:40 Відповісти
07.08.2025 10:40 Відповісти
Може трохи "ужати" "потреби"? Жерти в три горлянки - ніяких МВФ-ів не вистачить
07.08.2025 10:44 Відповісти
07.08.2025 10:44 Відповісти
- Все что дали уже разворовано,давайте еще,не жмитесь,моя хатынка в Испании уже кажется слишком тесной,стыдно смотреть в глаза соседям тэцэкашникам.
07.08.2025 11:15 Відповісти
07.08.2025 11:15 Відповісти
Менше п здіть шобло ,
07.08.2025 11:16 Відповісти
07.08.2025 11:16 Відповісти
Щоб прогодувати зеленоголових ніякої програми не вистачить. Треба других МВФ створювати, бо чернишов з гадаєм мають десь харчуватись))
07.08.2025 11:48 Відповісти
07.08.2025 11:48 Відповісти
Він дуже хоче "шаги" і свій портрет на купюрах, шоб всі запамятали
07.08.2025 12:19 Відповісти
07.08.2025 12:19 Відповісти
Нова программа буже Краще видповидати поповненню власних КОРМАНИВ!!!
показати весь коментар
07.08.2025 12:29 Відповісти

