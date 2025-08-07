Ціни на вершкове масло в Україні б’ють рекорди. У чому причина?

Внутрішні ціни на вершкове масло значно підскочили протягом останніх тижнів через збільшення експорту цього продукту до ЄС.

Однак на європейському ринку ціни вже пішли донизу, і попит на український продукт також слабшає, повідомляє Інфагро.

Водночас безмитна квота для експорту до ЄС, за оновленими оцінками, вичерпається уже через декілька тижнів, зауважують експерти видання.

Після цього пропозиція повернеться на внутрішній ринок, а продавцям, ймовірно, доведеться знижувати ціни, оскільки мало хто з українських покупців готовий платити нинішню рекордну вартість. Таким чином, на зниження цін можна очікувати уже із середини серпня.

Читайте також: Сезон лохини в розпалі: Виробники знизили ціни на третину за тиждень

Раніше повідомлялось, що в Україні продовжують дорожчати огірки, проте ціни на 15% нижчі за торішні.