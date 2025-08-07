БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
1 816 27

Ціни на вершкове масло в Україні б’ють рекорди. У чому причина?

масло

Внутрішні ціни на вершкове масло значно підскочили протягом останніх тижнів через збільшення експорту цього продукту до ЄС.

Однак на європейському ринку ціни вже пішли донизу, і попит на український продукт також слабшає, повідомляє Інфагро.

Водночас безмитна квота для експорту до ЄС, за оновленими оцінками, вичерпається уже через декілька тижнів, зауважують експерти видання. 

Після цього пропозиція повернеться на внутрішній ринок, а продавцям, ймовірно, доведеться знижувати ціни, оскільки мало хто з українських покупців готовий платити нинішню рекордну вартість. Таким чином, на зниження цін можна очікувати уже із середини серпня.

Читайте також: Сезон лохини в розпалі: Виробники знизили ціни на третину за тиждень

Раніше повідомлялось, що в Україні продовжують дорожчати огірки, проте ціни на 15% нижчі за торішні.

Автор: 

масло (166) зростання (90) ціни (3636) експорт (3924)


Топ коментарі
+7
Причина у жадібності виробників.
показати весь коментар
07.08.2025 11:56 Відповісти
+6
Ща цк треба спитати експерику з боршевого набіпу некую сучку Мосейчучку, вона же Коломойшина лярва Піввареника.
показати весь коментар
07.08.2025 12:01 Відповісти
+4
Війна, реальне зубожіння більшості населення, більшість товарів ПЕРШОЇ неохідності для більшості людей стають недоступними. А зелена мерзота на то навіть уваги не звертає. Воно того навіть не помічає.
От просто факт - ціна зросла, бо збільшився попит на зовнішньому ринку, а там ціни відповідно ЇХНІХ статків. НЕ НАШИХ, а їхнії, європейських. А ми як?
В нормальних державах в умовах війни, взагалі-то, вводиться система карткового забезпечення найнеобхіднішим. То, щоб люди просто вижили.
А младиє літца на чолі з ЗЕ мерзотою що? А нічого. Вони лиш схеми видумують, щоб деребанити і красти.
Як там новийц піксель? скільки бабла на нього виділили? А що, малюнок, виявляється, то головне!
А вам, дебіли па-пріколу і поржать хіба не вистачить?
показати весь коментар
07.08.2025 12:11 Відповісти
Коментувати
І в анархії
показати весь коментар
07.08.2025 11:59 Відповісти
Виробник тут ні до чого. Логістика та торгові мережі задирають ціни. Виробнику вигідно тим що отримує валюту та повертається НДС.
показати весь коментар
07.08.2025 12:00 Відповісти
Держава повинна регулювати ринок, тому що вершкове масло до 72,5% відноситься до продуктів першої необхідності.
показати весь коментар
07.08.2025 12:04 Відповісти
Давайте продовжимо цей улюблений ланцюжок совєцько -совкового підходу - до регулювання цін:

Фіксуємо ціну на масло - але тоді потрібно зафіксувати і закупівельну ціну на молоко , і ціни на електрику ,і ціни на воду , і ціни на пальне ,і ще з десяток цін ., і відсоткову ставку в банку для комерційних кредитів - І до чого в кінці кінців приходимо ? Правильно до совєцько-совкового РАГУЛЮвання цін на всі інші товари в країні . А потім і до відсутності товарів в магазині - бо через ІНФЛЯЦЮ ТА РАГУЛЮвання - виробництво товарів стає не вигідним. Отаким нехитрим способом РАГУЛЮвання цін на масло приводить до хріну без масла в магазинах .

А самим упоротим регулювальникам цін - нагадаю про спробу державного регулювання цін на пальне на початку війни - коли пальне ледь не зникло з заправок . І дефіцит зник лише тоді - коли забрали державне РАГУЛЮВання...
показати весь коментар
07.08.2025 12:36 Відповісти
Якщо держава щось регулює-воно зникає *****
показати весь коментар
07.08.2025 12:59 Відповісти
А може патологічна жадібність Ze?
показати весь коментар
07.08.2025 12:02 Відповісти
Відкривай своє в-во і вперед.
показати весь коментар
07.08.2025 13:03 Відповісти
У неї немає на це часу. Вона бере у Буданова. Інтерв'ю.
показати весь коментар
07.08.2025 12:05 Відповісти
Краще б вона взяла .... дусту або мишьяку. Піввареника мишьяку.
показати весь коментар
07.08.2025 12:36 Відповісти
А українці нехай пальму і маргарин жруть
показати весь коментар
07.08.2025 12:02 Відповісти
В магазинах яблука вже по 127 грн. І це сезон. Скоро по ціні порівняються з ціною на ананаси і луди почнуть купувати по пів яблука.
показати весь коментар
07.08.2025 12:03 Відповісти
Так... яблука, це взагалі окрема історія. А приймають бариги по 2-3 грн. за кілограм.
показати весь коментар
07.08.2025 12:21 Відповісти
А помидоры по 100 в Херсоне? Как тебе такое, Илон Маск?
показати весь коментар
07.08.2025 12:37 Відповісти
Країна, яка годує півсвіту, внутрі якої ціни-світові, то є абсурд. Я розумію, що зарплати маємо Європейські, а так зарплати, пенсії українські , а ціни світові, то хто тоді наживається на різниці?Значить щось не те із владою. Ну не можна все продати за кордон, а тоді палець сосати, мають бути якісь квоти! Наш бізнес дикий, якого потрібно приструнити!
показати весь коментар
07.08.2025 12:03 Відповісти
А що, є підозра, що з тою владою щось не те?!
Та невже! Та не може бути! Поржіть і па-пріколу вже не вдовольняє?
показати весь коментар
07.08.2025 12:12 Відповісти
Чекаю коли в поодажу з'явиться пачка масла по 25 грамів, але по цині за 50 грам. В нас же так завжди, і звісно, з піклування про незахищені верстви населення.
показати весь коментар
07.08.2025 12:05 Відповісти
Пригадую, в районі 95 року пачка масла коштовала 150 тисяч, але 200 грам.
показати весь коментар
07.08.2025 12:10 Відповісти
В ИТАЛИИ ЭТОГО ТОВАРА НЕТО ЧТО ЗАВАЛИСЬ А ПРОСТО ЗАВАЛИСЬ!И СЫРОВ ЛЮБЫХ!КОМУ УКРАИНСКОЕ НУЖНО?ЭТО ПРОСТО НА ЛОХА!ПЛАТИ БОЛЬШЕ!
показати весь коментар
07.08.2025 12:20 Відповісти
Це реалізація справжніх мрій Сракобородька з серіалу "Слуга урода".
73% виборців це повною мірою заслужили.
показати весь коментар
07.08.2025 12:24 Відповісти
Ага... зменшення вартості відбудеться разом із зменшенням тари/пакування. Колись соняшникова олія була об'ємом в 1 л., потім в 0,9 л. Тепер 0,85 л. Ну... різні виробники по різному. Масло, та ж історія, було 200 г., тепер здебільшого 180 г. Навіть Кока-кола із цим грається Замість звичних 2 л. тепер 1,75 л. А ціни на яблука))) +-90-100 грн., а на пунктах прийому (в селах) по 2-3 грн. за кг. Ціна соків, ну всі бачили... Залишилось тепер як у кацапів яйця продавати не "десятками", а "дев'ятками".
показати весь коментар
07.08.2025 12:28 Відповісти
В Європі сільське господарство дотується - надають пільги ,кредити с/г виробникам , будуються пероробні комплекси ,овочесховища за допомогою пільгових кредитів , ПДВ на с/г 5% а не 20 % як в Україні .
Держава, держава і ще раз держава - зі своїми митами ,поборами та монополією на енергоносії - головний винуватець зростання цін на продукти ..
показати весь коментар
07.08.2025 12:32 Відповісти
Эта жолтая смерть, правительства аб нас беспакоицца.
показати весь коментар
07.08.2025 12:39 Відповісти
Це тому що зелені долбайоби будують як совкодрочери капіталізм з "людським обличчям".Нерен лізти до бізнеса і тоді все вреголюється
показати весь коментар
07.08.2025 13:02 Відповісти

