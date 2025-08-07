Ціни на вершкове масло в Україні б’ють рекорди. У чому причина?
Внутрішні ціни на вершкове масло значно підскочили протягом останніх тижнів через збільшення експорту цього продукту до ЄС.
Однак на європейському ринку ціни вже пішли донизу, і попит на український продукт також слабшає, повідомляє Інфагро.
Водночас безмитна квота для експорту до ЄС, за оновленими оцінками, вичерпається уже через декілька тижнів, зауважують експерти видання.
Після цього пропозиція повернеться на внутрішній ринок, а продавцям, ймовірно, доведеться знижувати ціни, оскільки мало хто з українських покупців готовий платити нинішню рекордну вартість. Таким чином, на зниження цін можна очікувати уже із середини серпня.
Раніше повідомлялось, що в Україні продовжують дорожчати огірки, проте ціни на 15% нижчі за торішні.
Фіксуємо ціну на масло - але тоді потрібно зафіксувати і закупівельну ціну на молоко , і ціни на електрику ,і ціни на воду , і ціни на пальне ,і ще з десяток цін ., і відсоткову ставку в банку для комерційних кредитів - І до чого в кінці кінців приходимо ? Правильно до совєцько-совкового РАГУЛЮвання цін на всі інші товари в країні . А потім і до відсутності товарів в магазині - бо через ІНФЛЯЦЮ ТА РАГУЛЮвання - виробництво товарів стає не вигідним. Отаким нехитрим способом РАГУЛЮвання цін на масло приводить до хріну без масла в магазинах .
А самим упоротим регулювальникам цін - нагадаю про спробу державного регулювання цін на пальне на початку війни - коли пальне ледь не зникло з заправок . І дефіцит зник лише тоді - коли забрали державне РАГУЛЮВання...
Та невже! Та не може бути! Поржіть і па-пріколу вже не вдовольняє?
От просто факт - ціна зросла, бо збільшився попит на зовнішньому ринку, а там ціни відповідно ЇХНІХ статків. НЕ НАШИХ, а їхнії, європейських. А ми як?
В нормальних державах в умовах війни, взагалі-то, вводиться система карткового забезпечення найнеобхіднішим. То, щоб люди просто вижили.
А младиє літца на чолі з ЗЕ мерзотою що? А нічого. Вони лиш схеми видумують, щоб деребанити і красти.
Як там новийц піксель? скільки бабла на нього виділили? А що, малюнок, виявляється, то головне!
А вам, дебіли па-пріколу і поржать хіба не вистачить?
73% виборців це повною мірою заслужили.
Держава, держава і ще раз держава - зі своїми митами ,поборами та монополією на енергоносії - головний винуватець зростання цін на продукти ..