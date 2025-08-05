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Новини
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В Україні продовжують дорожчати огірки, проте ціни на 15% нижчі за торішні

В Україні продовжують дорожчати огірки, проте ціни на 15% нижчі за торішні

В Україні продовжують дорожчати огірки, оскільки зараз пропозиція овочів на внутрішньому ринку залишається обмеженою, а попит із боку покупців залишається стабільним.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit. 

Так, за минулий тиждень ціни на тепличні огірки в Україні зросли в середньому на 16%, і на сьогодні місцеві тепличні комбінати пропонують огірки за ціною 30-50 грн/кг, залежно від якості та обсягів партій, що пропонуються.

Різкі температурні перепади, зафіксовані в країні в липні, спровокували поширення хвороб огірка, що призвело до проблем із вибірками овочів, що вирощуються у відкритому ґрунті. Також до загального скорочення пропозиції огірків на внутрішньому ринку призвела спекотна та посушлива погода в Україні в другій половині липня поточного року.

Незважаючи на чергове зростання цін у сегменті тепличного огірка, зараз огірки в Україні продаються середньому на 15% дешевше, ніж у серпні 2024 року.

При цьому представники тепличних комбінатів в Україні повідомляють, що планують розпочати збирання врожаю огірків нового обороту вже у першій декаді серпня поточного року – і цей фактор може кардинально вплинути на нинішні цінові тенденції.

Раніше в Українському гідрометеорологічному центрі заявили що погода в Україні впродовж липня була переважно малосприятливою для формування урожаю пізніх сільськогосподарських культур, городини та овочевих культур.

Також повідомлялося, що в січні-червні 2025 року в Україну було ввезено агропродукції на $4,26 млрд, що на $398 млн більше, ніж за шість місяців минулого року.

Перед тим стало відомо, що в останні роки ціни на продовольчі товари в Україні зблизилися з рівнем цін у країнах Європейського Союзу, а цього року навіть перевищили рівень країн-сусідів щодо низки товарів. При цьому зростання цін на продукти в Україні за останні роки було значно швидшим, ніж у ЄС.

Автор: 

магазин (301) продукти (814) торгівля (956) ціни (3635)


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Топ коментарі
+2
Світові біржі в паніці.
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05.08.2025 19:55 Відповісти
+1
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: космічні ціни на цибулю, тарифний геноцид, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія «а ну спробуй прожити хоча б місяць», війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, але потім же прийшов нарешті зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, ну а зараз так взагалі все ЗЕшибісь ...
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05.08.2025 19:53 Відповісти
+1
А як там себе почуває борщовий набір? Це ж колись була топ-тема всіх новин.
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05.08.2025 19:56 Відповісти
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Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: космічні ціни на цибулю, тарифний геноцид, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія «а ну спробуй прожити хоча б місяць», війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, але потім же прийшов нарешті зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, ну а зараз так взагалі все ЗЕшибісь ...
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05.08.2025 19:53 Відповісти
Но-но, це стратегічний продукт для пересічного українця. )
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05.08.2025 20:10 Відповісти
Світові біржі в паніці.
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05.08.2025 19:55 Відповісти
А як там себе почуває борщовий набір? Це ж колись була топ-тема всіх новин.
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05.08.2025 19:56 Відповісти
Про борщовий набір зараз навіть страшно говорити. Краще перевірити скільки коштує крупа Артек і кілька в томаті.
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05.08.2025 20:48 Відповісти
Зате помідори чомусь по 80
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05.08.2025 20:09 Відповісти
В Галичині 55-65.
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05.08.2025 20:18 Відповісти
То привозні закарпатські
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05.08.2025 20:32 Відповісти
При Баригах огірки коштували 3,00-3,50 за 1 кг. Поверніть Бариг назад.
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05.08.2025 20:46 Відповісти

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