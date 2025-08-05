В Україні продовжують дорожчати огірки, проте ціни на 15% нижчі за торішні

В Україні продовжують дорожчати огірки, оскільки зараз пропозиція овочів на внутрішньому ринку залишається обмеженою, а попит із боку покупців залишається стабільним.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Так, за минулий тиждень ціни на тепличні огірки в Україні зросли в середньому на 16%, і на сьогодні місцеві тепличні комбінати пропонують огірки за ціною 30-50 грн/кг, залежно від якості та обсягів партій, що пропонуються.

Різкі температурні перепади, зафіксовані в країні в липні, спровокували поширення хвороб огірка, що призвело до проблем із вибірками овочів, що вирощуються у відкритому ґрунті. Також до загального скорочення пропозиції огірків на внутрішньому ринку призвела спекотна та посушлива погода в Україні в другій половині липня поточного року.

Незважаючи на чергове зростання цін у сегменті тепличного огірка, зараз огірки в Україні продаються середньому на 15% дешевше, ніж у серпні 2024 року.

При цьому представники тепличних комбінатів в Україні повідомляють, що планують розпочати збирання врожаю огірків нового обороту вже у першій декаді серпня поточного року – і цей фактор може кардинально вплинути на нинішні цінові тенденції.

Раніше в Українському гідрометеорологічному центрі заявили що погода в Україні впродовж липня була переважно малосприятливою для формування урожаю пізніх сільськогосподарських культур, городини та овочевих культур.

Також повідомлялося, що в січні-червні 2025 року в Україну було ввезено агропродукції на $4,26 млрд, що на $398 млн більше, ніж за шість місяців минулого року.

Перед тим стало відомо, що в останні роки ціни на продовольчі товари в Україні зблизилися з рівнем цін у країнах Європейського Союзу, а цього року навіть перевищили рівень країн-сусідів щодо низки товарів. При цьому зростання цін на продукти в Україні за останні роки було значно швидшим, ніж у ЄС.